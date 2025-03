Haverá bem pouca flexibilidade tarifária a partir de 2 de abril, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que haverá bem pouca flexibilidade em negociação tarifárias a partir de 2 de abril. O líder do Executivo americano reafirmou ainda que "não está feliz" com a postura da União Europeia (UE).

Trump disse ainda que "com absoluta certeza, colocará tarifas sobre os carros", repetindo que a União Europeia não aceita os carros e produtos agrícolas americanos.

A União Europeia anunciou nesta quarta-feira medidas de retaliação contra a política tarifária de Trump, no mesmo dia que passou a valer a taxação de 25% sobre o aço e o alumínio importados pelos americanos.

"Como os Estados Unidos estão aplicando tarifas no valor de US$ 28 bilhões, estamos respondendo com contramedidas no valor de 26 bilhões de euros (US$ 28 bilhões)", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em um comunicado.