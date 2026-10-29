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Hospital das Clínicas Hospital das Clínicas promove no Recife mutirão de prevenção à cegueira por glaucoma Ação é voltada a pessoas com mais de 30 anos e com histórico familiar da doença

Um mutirão de prevenção à cegueira por glaucoma será promovido pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE). O projeto será realizado no dia 7 de novembro, das 8h às 12h, no ambulatório de Oftalmologia da instituição, localizada no bairro da Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife.

A ação é destinada para pessoas acima dos 30 anos e com algum histórico familiar da doença. O intuito do programa é notificar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e do apoio oftalmológico frequente.

O glaucoma é a causa mais comum de cegueira irreversível no mundo. A doença geralmente começa na visão periférica e vai evoluindo ao longo dos anos.

A coordenadora da área Assistencial de Oftalmologia do HC, Isabel Lynch, explica a doença da seguinte forma:

“O glaucoma é uma doença hereditária, crônica, assintomática, que leva à cegueira por comprometimento do nervo óptico, quando não é tratada. Glaucoma não tem cura, mas tem controle com o tratamento”.

A doutora especializada na área de oftalmologia comenta que esse controle é realizado por meio do uso de colírios, que baixam a pressão ocular rapidamente.



“Caso não haja uma resposta adequada poderá ser feito tratamento cirúrgico que pode ser a laser ou cirurgia convencional a depender de cada caso”, afirma Lynch.

No mutirão, os pacientes poderão aferir a pressão ocular e fazer exame do fundo de olho para avaliação do nervo óptico.

“A depender de cada caso, poderá ser indicada medicação e encaminhamento por meio da regulação estadual para acompanhamento. Já as situações de urgência poderão ser absorvidas pelo HC”, completa Isabel Lynch.

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