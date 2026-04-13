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SAÚDE Hospital das Clínicas inicia mutirões de saúde voltados para a população indígena nesta segunda (13) Ação contempla especialidades como Cirurgia Geral, Cardiologia e Oftalmologia; atendimentos são exclusivos para pacientes já agendados

O Hospital das Clínicas da UFPE (HC-UFPE) dá início, nesta segunda-feira (13), a uma série de mutirões ambulatoriais voltados especificamente para a população indígena de Pernambuco.



As atividades começam às 7h, no ambulatório de Cirurgia Geral, com o objetivo de realizar diagnósticos e encaminhamentos cirúrgicos. Ao todo, a iniciativa beneficiará 62 indígenas de oito etnias diferentes, vindos de 35 aldeias do Estado.



O coordenador da Área Assistencial de Cirurgia Geral, Álvaro Ferraz, destaca que a ação foi planejada para respeitar as tradições e necessidades desses povos:



"O atendimento à comunidade indígena no HC-UFPE é estruturado para garantir uma assistência humanizada e intercultural, respeitando as tradições e especificidades étnicas. Algumas especialidades médicas, como a cirurgia geral, têm uma grande dificuldade no tratamento in loco das comunidades mais distantes, pela necessidade de um ambiente hospitalar", explicou.

Sobre o mutirão

O mutirão faz parte de uma nova linha de cuidado estruturada para garantir assistência humanizada e intercultural. Além da Cirurgia Geral na segunda-feira, o cronograma segue ao longo da semana com atendimentos em Cardiologia (terça, dia 14), Oftalmologia e Nefrologia (ambos na quarta, dia 15).



Os pacientes são transportados por seus municípios de origem e pertencem aos povos Xukuru, Kambiwá, Pankararu, Fulni-ô, Truká, Atikum, Kambiwá-Tuxá e Pipipã.

A gerência de Atenção à Saúde do HC ressalta que não haverá atendimento por demanda espontânea. Todos os pacientes já foram triados e agendados previamente.



"Esperamos reduzir barreiras assistenciais, garantindo acesso a um cuidado de saúde mais qualificado e mais inclusivo a pacientes com vulnerabilidades históricas", destacou a gerente substituta, Inês Remígio.

Confira o cronograma:

Segunda (13): Cirurgia Geral (Manhã)

Terça (14): Cardiologia (Tarde)

Quarta (15): Oftalmologia (Manhã e Tarde) e Nefrologia (Manhã)

Público: O atendimento é restrito a pacientes já agendados, integrantes de 8 etnias de 35 aldeias de Pernambuco.

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