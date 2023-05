HC-UFPE vai remarcar consultas e exames de pacientes que não puderam comparecer devido às chuvas

A- A+

O Hospital das Clínicas (HC), da Universidade Federal de Pernamuco (UFPE), na Zona Oeste do Recife, informou que vai remarcar as consultas e exames de pacientes que não puderam comparecer ou não foram atendidos nesta quarta-feira (24) devido às chuvas na Região Metropolitana do Recife (RMR). A vacinação também foi suspensa.

Para reagendar, é necessário informar o nome completo, o número do telefone, o número do prontuário e o nome do exame ou a especialidade da consulta (por exemplo, oftalmologia, reumatologia, cardiologia etc) e enviar para o e-mail [email protected].

O expediente administrativo do hospital aconteceu hoje de forma remota. O portão de veículos junto ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO)/Campus da UFPE fica aberto até as 20h de hoje para facilitar o acesso ao hospital.

Já os dois eventos que seriam realizados no HC, na manhã desta quarta-feira (24), foram adiados.

A palestra em celebração ao Dia do Assistente Social vai acontecer na próxima quarta-feira (31) na sala 4 do 3º andar (antigo Curso Médico), das 10h às 13h, voltado à equipe do Serviço Social do HC e da UFPE.

O conjunto de palestras sobre o Maio Roxo, campanha de conscientização, prevenção, diagnóstico e tratamento das Doenças Inflamatórias Intestinais (DII), vai ter nova data confirmada em breve. Este evento é voltado a pacientes portadores de DII (Retocolite Ulcerativa e Doença de Crohn) e familiares.

