Hcor realiza capacitação inédita no Imip para ampliar cirurgias cardíacas pediátricas em Pernambuco

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O Hospital do Coração (Hcor), que atua em São Paulo, está promovendo uma capacitação prática de equipes pediátricas para potencializar os processos assistenciais de maior complexidade em Pernambuco até esta quinta-feira (30).



A iniciativa ocorre no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), nos Coelhos, na área central do Recife, desde a última segunda-feira (27).

A ação faz parte do projeto Desenvolvimento de Centros - Congênitos, realizado por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), do Ministério da Saúde (MS).

O objetivo é aperfeiçoar a qualificação da equipe local, potencializando diretamente a linha de cuidado na cardiopatia congênita e impactando na ampliação do volume e na complexidade dos procedimentos realizados no estado, para otimizar o acesso a cirurgias cardíacas pediátricas.

A iniciativa contará com a participação da equipe do cirurgião cardiovascular pediátrico, Dr. Marcelo Jatene, responsável médico e cirurgião cardiovascular pediátrico do Hcor, que dará suporte direto aos casos de maior complexidade encontrados no Imip.

“Atualmente, ainda há poucos centros capacitados para realizar cirurgias cardíacas pediátricas de alta complexidade, o que dificulta o acesso de muitas famílias do Norte e Nordeste ao procedimento. Assim, crianças que poderiam ser operadas mais cedo acabam aguardando ou sendo encaminhadas para outros estados”, avalia Dr. Marcelo Jatene.

Durante os quatro dias, profissionais da UTI e do Centro Cirúrgico terão treinamentos para qualificação das equipes médicas na ultrassonografia à beira do leito, segurança na prática clinica durante circulação extra corpórea no cardiopata congênito, segurança no uso de medicamentos e acompanhamento de cirurgias cardíacas em crianças e adolescentes, por meio das TeleOrientações do Ato Cirúrgico (TAC).

“Quando se potencializa o serviço local, como o que está acontecendo dentro do projeto Desenvolvimento de Centros - Congênitos, esse caminho é encurtado e as chances de um bom desfecho clínico aumentam bastante”.



Pernambuco tem demanda significativa

De acordo com o Ministério da Saúde, as cardiopatias congênitas estão entre as principais causas de mortalidade infantil e, na maioria dos casos, exigem intervenção cirúrgica.

Em Pernambuco, a demanda por esse tipo de atendimento é alta. Com cerca de 118 mil nascimentos por ano, o estado registra entre 1.100 e 1.200 casos de cardiopatias congênitas. Em muitos deles, a cirurgia é necessária, podendo chegar a até 900 crianças.



Apesar da necessidade de demanda, a capacidade de atendimento atual nessas regiões ainda é limitada. Como resultado, parte dos pacientes é regulada para outros estados, o que pode adiar o tratamento e aumentar os riscos para o paciente.



A proposta do projeto é atuar diretamente nessa limitação, com a formação das equipes, padronização de protocolos e do suporte técnico para que os próprios centros regionais ampliem a capacidade de atendimento.



Além do treinamento presencial, ainda está prevista a teleorientação durante os procedimentos, o que permite que especialistas acompanhem e apoiem cirurgias à distância, mesmo com barreiras geográficas. Esse tipo de suporte já vem sendo usado para acelerar a qualificação de serviços fora dos grandes centros.



“Mais do que trazer um especialista de fora, o objetivo é incentivar a qualificação de novos cirurgiões, além de deixar um serviço ainda mais estruturado e funcionando de forma autônoma. Isso envolve equipe capacitada, protocolos bem definidos e segurança para ampliar e assumir casos mais complexos no dia a dia”, destaca Dr. Fernando Moraes, cirurgião cardiovascular pediátrico do Imip.



A expectativa é que, com a qualificação das equipes e a ampliação da capacidade local, o estado consiga reduzir filas, evitar deslocamentos e oferecer tratamento mais ágil para crianças com cardiopatias congênitas.



A iniciativa também tende a reduzir custos indiretos para o sistema de saúde e para as famílias, que frequentemente precisam percorrer longas distâncias em busca de atendimento especializado.

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