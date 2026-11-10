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O Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) celebrou ontem a segunda edição do Encontro Beneficente. O evento ocorreu no Instituto Ricardo Brennand, e marcou a comemoração dos 81 anos do HCP na presença de autoridades, empresários, parceiros, apoiadores, voluntários e colaboradores da instituição.

Solidariedade

Buscando transformar a data em uma grande ação de solidariedade, o Encontro Beneficente destinará os valores arrecadados com a venda de mesas ao fortalecimento da assistência oferecida pelo Hospital do Câncer de Pernambuco.

“Esse é um encontro de celebração e também de prestação de contas. O hospital completou 81 anos de serviços prestados à população. O Hospital do Câncer é uma obra feminina, foi fundada por 13 senhoras da nossa sociedade, e esse trabalho a gente vem conduzindo com muito respeito e muita inspiração. Esse encontro tem um significado muito especial, que é uma maneira de nós informarmos à sociedade que tanto nos apoia qual é o trabalho que nós estamos desenvolvendo, onde estão sendo aplicados recursos que eles transferem para o hospital e que deixam sobre nossos cuidados e nossa responsabilidade”, destacou o presidente da Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer, Ricardo de Almeida.

Fundado em 9 de novembro de 1945 pela Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer (SPCC), o HCP é uma instituição privada, filantrópica e sem fins lucrativos. O Hospital oferece diferentes serviços à população do estado e é responsável por mais de 50% dos atendimentos oncológicos realizados pelo SUS em Pernambuco, além de oferecer assistência integral e gratuita a milhares de pacientes.

Importância

A gerente de Mercado da Folha de Pernambuco, Tânia Campos, ressaltou a importância da instituição para a sociedade pernambucana, por meio dos serviços prestados na saúde.

“Celebrar os 81 anos de uma instituição que desempenha um papel tão importante na assistência à saúde é também reconhecer a dedicação de todos que fazem esse trabalho. Entendemos que temos um papel fundamental na divulgação de iniciativas como esta, que mobiliza a sociedade e contribui para fortalecer a assistência oncológica gratuita oferecida pelos apoiadores da instituição e pelo SUS. Parabenizamos o HCP pela trajetória e reafirmamos a importância de apoiar essa causa”, salientou.

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