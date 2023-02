HCP presta homenagens a profissionais de saúde e reforça estratégias de acolhimento

A- A+

Na véspera do Dia Mundial de Combate ao Câncer, celebrado neste sábado (4), o Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) promoveu uma missa de ação de graças em homenagem aos oncologistas e profissionais de saúde que atuam na instituição. Equipes do HCP também executaram atividades de acolhimento para pacientes e acompanhantes.

A missa, celebrada pelo padre Fábio Paz, aconteceu na capela do HCP e foi acompanhada de atividades de conscientização sobre a prevenção do câncer. De acordo com o superintendente geral do Hospital, Sidney Batista Neves, as homenagens e atividades de acolhimento promovidas pelo HCP são “fundamentais” e consistem em uma estratégia “constante” da instituição.

“O acolhimento é uma marca importante do nosso atendimento. 51% dos pacientes com câncer em Pernambuco passam pelo HCP. São pessoas que necessitam de apoio, que vêm à procura de esperança, à procura da cura. Ações como a missa e as apresentações que aconteceram nesta sexta (3) são só alguns entre os vários momentos de humanização que são feitos no hospital. Temos que fazer um trabalho constante nesse sentido, de acolher ”, afirma Sidney Neves.

A enfermeira Emanuelli Ribeiro, que trabalha no hospital há um ano, destacou a importância do acolhimento também para os profissionais. “O sentimento é muito gratificante. Falamos muito sobre humanização e empatia, precisamos focar nisso porque às vezes as pessoas adotam uma abordagem mecanicista, deixando à parte o lado humano. Por ser um hospital de câncer, é preciso manter sempre esse laço com os pacientes e funcionários”, disse.





Além da celebração religiosa, apresentações culturais com temáticas carnavalescas movimentaram os corredores do hospital nesta sexta-feira (3). A balconista Edivânia Maria da Costa, 55, que trata um câncer de mama no HCP, elogiou as ações promovidas pela instituição. “Graças a Deus, a equipe do hospital conseguiu retirar o mal do meu corpo. Agora estou na luta e esse ambiente favorece a recuperação”, relatou a paciente.

Novos casos em Pernambuco

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), estima-se que 704 mil casos novos de câncer sejam diagnosticados no Brasil no triênio 2023-2025. Entre os casos previstos, 24.590 devem ser de pacientes pernambucanos e 5.440 da capital Recife.

De acordo com o superintendente do HCP, Sidney Neves, o hospital tem estrutura para receber eventuais altas na demanda. Atualmente, a instituição é responsável pelo tratamento de mais de 50% dos pacientes com câncer em tratamento pelo Sistema único de Saúde (SUS) no estado. Números do DataSus indicam, ainda, que 43% das cirurgias oncológicas, 35% das quimioterapias e 45% das radioterapias feitas em Pernambuco são realizadas pelo HCP.

“Nós abrimos um novo prédio em setembro de 2022 e crescemos de 7 para 11 salas cirúrgicas e temos mais 20 leitos de UTI. Tratar os pacientes diagnosticados com câncer é a vocação do hospital”, diz Sidney.

As ações de conscientização promovidas pelo HCP ainda envolvem o lançamento de uma série de conteúdos informativos sobre prevenção e tratamento do câncer nas redes sociais do hospital e no site da instituição.



