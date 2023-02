A- A+

SAÚDE Com novo superintendente geral, HCP prepara ações para celebrar Dia Mundial de Combate ao Câncer Única instituição exclusivamente oncológica do estado, o HCP realizará evento neste sábado (4) com uma missa de Ação de Graças

Em visita ao prédio da Folha de Pernambuco na tarde desta quinta-feira (02), o Hospital de Câncer de Pernambuco, representado pelo novo superintendente geral Sidney Batista Neves, divulgou ações que fará no Dia Mundial de Combate ao Câncer, celebrado neste sábado (4).

O HCP, que é referência em tratamento oncológico, lançará uma série de conteúdos informativos que pode ser conferida através do site ou pelas redes sociais do hospital (@sigahcp). A programação está prevista para iniciar às 9h, com música para pacientes e acompanhantes. Já às 11h30, a capela do HCP sediará uma missa de Ação de Graças em homenagem aos profissionais, voluntários e parceiros da instituição.

Desde 1995 o Instituto Nacional de Câncer (INCA), vinculado ao Ministério da Saúde, organiza a publicação das estimativas de câncer. O estudo indica que, dos 704 mil novos casos de câncer no Brasil esperados para cada ano do triênio (2023-2025), mais de 150 mil serão diagnosticados no Nordeste, o que dá cerca de 22%. Em Pernambuco, o INCA prevê quase 25 mil casos de câncer em 2023, e o HCP deve atender metade deles.

Sidney Batista assume superintendência geral

No início deste ano, mais precisamente em 4 de janeiro, os gestores do Hospital de Câncer de Pernambuco se reuniram para conhecer o novo superintendente geral, o executivo em saúde, Sidney Batista Neves.

O administrador hospitalar, especialista em Gestão da Saúde, em visita à Folha de Pernambuco falou sobre as dificuldades do HCP e o que precisa ser feito para que a unidade cresça e seja pioneira no tratamento de Câncer nacionalmente.

“Em pouco menos de um mês não consegui captar todas as demandas do hospital, mas sei que o mais importante é a comunicação interna, a transparência. Tenho ciência de que esse contato é primordial, não só para o corpo clínico/administrativo, mas para os pacientes e para o bom funcionamento do Hospital”, disse Sidney Batista.

Única instituição exclusivamente oncológica do Estado, o Hospital de Câncer de Pernambuco sobrevive através de ajuda financeira da população. Para contribuir, você pode acessar o site do HCP ou telefonar para (81) 3217.8290.

