Passado o período da pandemia, o Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) retoma à realização de eventos e palestras presenciais que têm o objetivo de compartilhar conhecimento e conscientização a respeito do câncer. Para encerrar a programação neste mês em que o mundo abraça a campanha Outubro Rosa, o HCP promove, nesta sexta-feira (27), no auditório da Compesa, o Workshop de Câncer de Mama: do diagnóstico e tratamento à pesquisa clínica translacional. Entre os assuntos que serão abordados, estão o cenário da patologia no Brasil e novas oportunidades de tratamento.

O workshop é gratuito e foi pensado para atender a um público diverso, onde os participantes terão a oportunidade de assistir a palestras de profissionais que são referências nacionais e internacionais na área da oncologia mamária, como: Dr. Fernando Augusto Soares, professor da Universidade de São Paulo e Chefe do Departamento de Patologia Anatômica da Rede D’Or São Luiz; Dra. Candice Amorim, no Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP); Dra. Marina De Brot, patologista titular do departamento de Anatomia Patológica e coordenadora do Biobanco do A.C.Camargo Cancer Center; Dr. Marcelo Salgado, oncologista no Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) e no grupo Oncoclínicas; Dra. Carolina Vasconcelos, médica mastologista no Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP); Dra. Fernanda Schwyter, psicóloga, fundadora e presidente do Instituto Projeto Cura; Dra. Dirce Maria, pesquisadora do grupo de Genômica Clínica e Funcional e responsável pelo Diagnóstico Genômico do A.C.Camargo Cancer Center; Dra. Leuridan Torres, Coordenadora do Mestrado e Doutorado entre o AC Camargo e Hospital de Câncer de Pernambuco; Dr. Diogo Cordeiro, Médico com título de Especialista em Genética Médica pela Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica – SBGM.

A programação faz parte de uma série de ações que o HCP vem desenvolvendo ao longo da campanha Outubro Rosa – a abertura oficial ocorreu no dia 02 de outubro, quando foi anunciada a ampliação de vagas do exame de mamografia para toda a população feminina –

De acordo com Felipe Bonifácio, superintendente de Ensino e Pesquisa da instituição e criador do evento, esse é o primeiro de uma série de workshops e palestras que o hospital espera realizar no futuro, visto que é uma entidade referência em tratamento de câncer no estado.

“Por se tratar de uma patologia de alta incidência e mortalidade na população feminina, é importante que o HCP desenvolva ações como essa, que possam somar na conscientização dessa população quanto à necessidade de realização de exames de rastreio. Além disso, entendemos que esses eventos científicos desempenham um papel fundamental na promoção do avanço do conhecimento, no desenvolvimento de tratamentos mais eficazes e na melhoria dos cuidados aos pacientes com câncer no Estado de Pernambuco”, reforça.

Serviço:

Workshop Câncer de Mama: do diagnóstico e tratamento à pesquisa clínica translacional

Data: Sexta-feira, 27 de outubro de 2023

Horário: Das 08:30 às 17h00

Local: Auditório Pirapama, na sede administrativa da Compesa, Av. Dr. Jayme da Fonte, 64, Santo Amaro, Recife



Participação gratuita/vagas limitadas

