Qua, 28 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta28/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Internacional

Healey diz que governo do Reino Unido vai detalhar plano para cumprir meta da Otan em defesa

Em discurso, o ministro das Finanças disse que a Grã-Bretanha vai expandir a base industrial de defesa para elevar o investimento no setor

Reportar Erro
O Ministro da Fazenda britânico, John Healey, apresentando o orçamento na Câmara dos Comuns, em LondresO Ministro da Fazenda britânico, John Healey, apresentando o orçamento na Câmara dos Comuns, em Londres - Foto: PRU/AFP

O ministro das Finanças do Reino Unido, John Healey, afirmou que o governo britânico detalhará como pretende cumprir o compromisso assumido na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) de ampliar os gastos em defesa, ao apresentar o Orçamento de Inverno ao Parlamento nesta quarta-feira (28).

Leia também

• Candidato árabe-israelense defende uma 'verdadeira aliança judaico-árabe' para derrubar Netanyahu

• Imprensa internacional repercute saída de Flávio Bolsonaro do Brasil após derrota nas eleições

• Reino Unido aprova controversa exploração de jazida de gás no Mar do Norte

Em discurso, Healey disse que o Reino Unido vai expandir a base industrial de defesa para elevar o investimento no setor. Em paralelo, afirmou que os britânicos seguirão ao lado da Ucrânia na guerra contra a Rússia "pelo tempo que for preciso".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter