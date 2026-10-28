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Internacional Healey diz que governo do Reino Unido vai detalhar plano para cumprir meta da Otan em defesa Em discurso, o ministro das Finanças disse que a Grã-Bretanha vai expandir a base industrial de defesa para elevar o investimento no setor

O ministro das Finanças do Reino Unido, John Healey, afirmou que o governo britânico detalhará como pretende cumprir o compromisso assumido na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) de ampliar os gastos em defesa, ao apresentar o Orçamento de Inverno ao Parlamento nesta quarta-feira (28).

Em discurso, Healey disse que o Reino Unido vai expandir a base industrial de defesa para elevar o investimento no setor. Em paralelo, afirmou que os britânicos seguirão ao lado da Ucrânia na guerra contra a Rússia "pelo tempo que for preciso".

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