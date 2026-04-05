Hedgehog: polícia militar apreende ouriço-pigmeu africano no Mercado da Madalena
Animal era mantido em uma gaiola e "não possuía qualquer tipo de autorização", segundo a PMPE
Um animal da espécie Atelerix albiventris, mais conhecido como ouriço-pigmeu africano ou hedgehog, foi apreendido na tarde do sábado (4), no Mercado da Madalena, na Zona Oeste do Recife.
A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), identificou o bicho, que seria comercializado e não tinha as devidas licenças ambientais.
Ele era mantido em uma gaiola no equipamento comercial e "não possuía qualquer tipo de autorização", em desacordo com o art. 60 da Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais).
Segundo a PMPE, “o indivíduo responsável pela comercialização foi encaminhado à autoridade competente”.
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Ainda de acordo com a corporação, o animal foi levado ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres, o Cetras Tangará, no Poço da Panela, na Zona Norte da capital pernambucana, para receber os cuidados necessários.
Sobre o “hedgehog”
O animal parece um porco espinho, e foi ele quem inspirou o personagem Sonic. Os seus espinhos se assemelham a cerdas de um pincel.
São bichinhos mamíferos, carnívoros e bem pequenos, medindo apenas, no máximo, 20 cm.
Quando se sentem ameaçados, entram na posição bola, como ocorre com o Sonic.