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recife Hedgehog: polícia militar apreende ouriço-pigmeu africano no Mercado da Madalena Animal era mantido em uma gaiola e "não possuía qualquer tipo de autorização", segundo a PMPE

Um animal da espécie Atelerix albiventris, mais conhecido como ouriço-pigmeu africano ou hedgehog, foi apreendido na tarde do sábado (4), no Mercado da Madalena, na Zona Oeste do Recife.

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), identificou o bicho, que seria comercializado e não tinha as devidas licenças ambientais.

(Imagem ilustrativa) Animal pode ser confundido com porco espinho | Foto: Freepik

Ele era mantido em uma gaiola no equipamento comercial e "não possuía qualquer tipo de autorização", em desacordo com o art. 60 da Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais).

Segundo a PMPE, “o indivíduo responsável pela comercialização foi encaminhado à autoridade competente”.

Ainda de acordo com a corporação, o animal foi levado ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres, o Cetras Tangará, no Poço da Panela, na Zona Norte da capital pernambucana, para receber os cuidados necessários.

Sobre o “hedgehog”

O animal parece um porco espinho, e foi ele quem inspirou o personagem Sonic. Os seus espinhos se assemelham a cerdas de um pincel.

Hedgehog foi o animal que inspirou o personagem Sonic | Imagem: Divulgação

São bichinhos mamíferos, carnívoros e bem pequenos, medindo apenas, no máximo, 20 cm.

Quando se sentem ameaçados, entram na posição bola, como ocorre com o Sonic.

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