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Guerra no Oriente Médio Hegseth afirma que Irã manterá Ormuz aberto e terá de entregar urânio enriquecido aos EUA "Esperamos e acreditamos que o cessar-fogo se manterá"

O secretário de Guerra dos EUA, Pete Hegseth, afirmou que a abertura do Estreito de Ormuz e o destino do urânio enriquecido iraniano são pontos centrais do cessar-fogo com Teerã, destacando que as forças americanas permanecerão "por perto" para garantir o cumprimento do acordo. Segundo ele, o Irã permitirá a passagem de navios, e "o comércio vai fluir" na região.

Em coletiva de imprensa no Pentágono, Hegseth disse que Teerã deverá entregar todo o seu estoque de urânio enriquecido aos EUA "Sabemos quanto urânio o Irã possui. Se eles não entregarem, nós buscaremos", afirmou, indicando que Washington está preparado para agir caso não haja cumprimento. Para o secretário, a questão nuclear será determinante para a sustentação da trégua.

O chefe do Pentágono também afirmou que a pressão sobre as exportações de energia do Irã foi crucial para levar o país à mesa de negociações. Segundo ele, as ameaças dos EUA à capacidade de Teerã vender petróleo e gás ajudaram a forçar um acordo.

Hegseth avaliou ainda que o novo regime iraniano apresenta uma postura diferente na interlocução com Washington, o que pode facilitar a implementação do cessar-fogo. Ainda assim, ressaltou que "leva tempo" para que tréguas se consolidem e que os EUA seguem vigilantes.

"Esperamos e acreditamos que o cessar-fogo se manterá", disse, acrescentando que "seria sensato o Irã comunicar às suas tropas que cessem os disparos". O secretário reforçou que os militares americanos continuarão monitorando a situação para assegurar o cumprimento dos termos acordados.





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