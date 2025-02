A- A+

ESTADOS UNIDOS Hegseth ordena que o Pentágono elabore planos para cortes em defesa Secretário de Defesa disse aos principais líderes para se prepararem para cortar 8% do orçamento em cada um dos próximos cinco anos, disseram autoridades

O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, ordenou que altos funcionários militares e do Departamento de Defesa elaborem planos para cortar 8% do orçamento de defesa em cada um dos próximos cinco anos, disseram autoridades nesta quarta-feira. Hegseth disse em um memorando emitido na terça-feira que vários ramos dentro das Forças Armadas e o Pentágono devem entregar propostas de cortes orçamentários até 24 de fevereiro, disseram dois oficiais. O memorando listou cerca de 17 exceções aos cortes propostos, incluindo operações militares na fronteira sul.

Um alto funcionário disse que os cortes provavelmente fazem parte de um esforço para concentrar o dinheiro do Pentágono em programas que o governo de Donald Trump apoia, em vez de realmente cortar o orçamento anual de US$ 850 bilhões do Departamento de Defesa.

Por exemplo, o Pentágono já está gastando mais dinheiro nos esforços do governo Trump na fronteira sul, incluindo em voos militares que levaram migrantes dos Estados Unidos para países tão distantes quanto a Índia.

Hegseth prometeu usar milhares de tropas americanas em serviço ativo para ajudar a conter o fluxo de migrantes através da fronteira, uma das principais prioridades do presidente Trump. Mas as travessias ilegais, que atingiram níveis recordes durante o governo Joe Biden, diminuíram significativamente antes de Trump assumir o cargo no mês passado.

No memorando, que o The Washington Post reportou anteriormente, Hegseth repetiu uma frase que ele usa frequentemente sobre a necessidade de os militares se concentrarem no "ethos guerreiro". Ele pediu a rejeição da "burocracia excessiva" e dos gastos desnecessários.

Quaisquer cortes no orçamento de defesa podem enfrentar oposição no Congresso, onde os legisladores geralmente se concentram em cortes orçamentários que podem afetar seus distritos.

O Pentágono também está se preparando para cortes propostos em sua força de trabalho e já foi solicitado a entregar ao governo Trump listas de funcionários em estágio probatório que podem ser demitidos. Um alto oficial militar disse nesta quarta-feira que o chamado Departamento de Eficiência Governamental (Doge) de Elon Musk expressou interesse em transferir funcionários de tempo integral do Pentágono para cargos contratados para que fossem mais fáceis de demitir.

Em uma publicação no site de mídia social X na terça-feira, Hegseth compartilhou uma publicação do Doge dizendo que o departamento estava ansioso para eliminar "desperdício, fraude e abuso".

Veja também