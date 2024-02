A- A+

FOLIA Heineken doa mais de mil kits de alimentação e higiene aos ambulantes do Carnaval de Olinda A ação é uma iniciativa do Instituto Heineken em parceria com o Governo de Pernambuco e a Devassa

Mais de 1.500 vendedores ambulantes de Olinda retiraram seus kits de vendas para o Carnaval de 2024, contendo alimentação, itens de higiene e necessidades básicas e filtro solar. A ação é uma iniciativa do Instituto Heineken em parceria com o Governo de Pernambuco e a Devassa, patrocinadora da folia olindense, com intuito de fortalecer o trabalho dos ambulantes durante a festa.

"Há oito anos eu trabalho no Carnaval de Olinda e já presenciei de tudo. Esse ano posso dizer que a organização com ambulantes está 'top'. Muito organizado, muita gente trabalhando, as pessoas muito próximas da gente. Não tem o que falar. Esse ano os patrocinadores pensaram em tudo. Até mesmo nessa cesta básica, que veio em boa hora”, afirma a vendedora ambulante e dona de casa Ana Maria da Silva, de 55 anos.

A entrega dos kits complementa a preparação dos vendedores para atuarem no Carnaval. No início do mês, eles tiveram acesso a um treinamento sobre vendas, ferramentas para cálculo de lucros e dicas de responsabilidade financeira.

“É a primeira vez que estamos no Carnaval de Olinda. Chegamos com o objetivo de incentivar um formato de trabalho mais positivo e justo para os vendedores ambulantes, e valorizar o trabalho desses profissionais essenciais em todos os dias de folia. Queremos mostrar que é possível entregar diversão e, ao mesmo tempo, respeitar e cuidar das pessoas que trabalham muito para levar alegria a todos os foliões”, explica Vania Guil, gerente do Instituto Heineken.

Veja também

Eliezer Eliezer revela que pagou mais de R$ 46.000 em viagem ao Alasca