NOMES Helena lidera ranking de nomes registrados no Brasil pelo segundo ano seguido; veja a lista Esse feito das Helenas consolida uma trajetória de popularização de um nome que já foi preferência nacional na década de 1950

Pelo segundo ano consecutivo, o nome Helena é o mais registrado no país. Em 2025, o Brasil ganhou 28.271 Helenas.

Esse feito das Helenas consolida uma trajetória de popularização de um nome que já foi preferência nacional na década de 1950. Há dez anos, Helena ocupava a 45ª posição. Em 2017, passou para 21ª. Dois anos depois, era a 15ª.

Entre as meninas, Helena passou a ocupar a liderança da preferência em 2020, posição mantida todos os anos seguintes, à exceção de 2022, quando foi superado por Maria Alice.

Os dados fazem parte de um levantamento com base no Portal da Transparência do Registro Civil, elaborado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), que representa os cartórios de registro civil do país.

Veja os nomes mais registrados no país em 2025:

Helena: 28.271



Ravi: 21.982



Miguel: 21.654



Maite: 20.677



Cecilia: 20.378



Heitor: 17.751



Arthur: 17.514



Maria Cecilia: 16.889



Theo: 16.766



Aurora: 16.506



Nomes femininos:

Helena: 28.271



Maite: 20.677



Cecilia: 20.378



Maria Cecilia: 16.889



Aurora: 16.506



Alice: 14.777



Laura: 14.487



Antonella: 10.436



Isis: 10.378



Heloisa: 9.703



Nomes masculinos:

Ravi: 21.982



Miguel: 21.654



Heitor: 17.751



Arthur: 17.514



Theo: 16.766



Gael: 16.201



Bernardo: 15.395



Davi: 14.425



Noah: 14.182



Samuel: 14.021



Razão para escolha

O presidente da Arpen-Brasil, Devanir Garcia, considera que as escolhas de nomes refletem não apenas preferências individuais, “mas também tendências culturais, sociais e midiáticas que influenciam diretamente as famílias brasileiras”.

Ao destacar a presença no ranking de nomes curtos e de fácil pronúncia, como Gael, Ravi, Theo, Noah e Maitê, a Arpen aponta busca crescente por simplicidade, sonoridade e conexão global.

“A tendência combina tradição, especialmente por meio de nomes bíblicos, com a originalidade marcada pela influência de personalidades do universo digital”, diz a entidade.

Nomes do Brasil

Em novembro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) atualizou a versão anual do site Nomes do Brasil.

A ferramenta interativa permite consultar a ocorrência, período de nascimento, concentração geográfica e idade mediana de pessoas com determinados nomes e sobrenomes.

O IBGE revelou que o Brasil é um país formado principalmente por Marias, Josés, Silvas e Santos. De cada cem brasileiros, seis são Marias. Elas somam 12,3 milhões de pessoas.

