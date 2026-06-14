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ACIDENTE Helicóptero cai e atinge carros em garagem no Recreio dos Bandeirantes Nas redes sociais, moradores do entorno contam que uma série de explosões foram ouvidas após a queda

O Quartel de Bombeiros do Recreio foi acionado, às 9h da manhã deste domingo, para uma ocorrência de queda de helicóptero na Avenida das Américas, na altura do acesso para o posto 12 da praia.



Segundo informações iniciais, a aeronave de pequeno porte teria caído no pátio de uma concessionária de veículos, o que provocou incêndio em carros no local.

Ainda não há informações sobre o que causou a queda da aeronave, nem sobre vítimas do acidente.

Nas redes sociais, moradores do entorno contam que uma série de explosões foram ouvidas após a queda. As publicações mostram ainda uma forte fumaça preta na área do acidente.

O Centro de Operações Rio chamou a atenção dos motoristas na internet, para interdição na pista lateral da Avenida das Américas, na altura da estação do BRT Gilka Machado, sentido Santa Cruz. A CET-Rio foi acionada para coordenar o trânsito no local, que tem retenções nesta manhã.

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