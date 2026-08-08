Helicóptero cai em área de mata no Rio de Janeiro e quatro pessoas morrem

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Quatro pessoas foram encontradas mortas após a queda de um helicóptero na região da Vista Chinesa, no Alto da Boa Vista, no Rio, na manhã deste sábado (8). O Corpo de Bombeiros foi acionado às 11h11 e localizou a aeronave em uma área de mata de difícil acesso.



A aeronave foi localizada por uma equipe do Grupamento de Operações Aéreas. Equipes especializadas em salvamento, operações aéreas e combate a incêndios florestais atuam na ocorrência. Há registro de fogo no local.



O prefixo da aeronave e a identificação das vítimas ainda não foram confirmados. Também não há, até o momento, confirmação oficial sobre quantas pessoas estavam a bordo.



A ocorrência permanece em andamento. Segundo o Corpo de Bombeiros, novas informações serão divulgadas à medida que forem confirmadas pelas equipes que atuam no local.



Outro acidente recente

Em junho, seis pessoas morreram em um acidente aéreo no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio. Na ocasião, dois helicópteros de pequeno porte colidiram no ar e teriam caído em um pátio com diversos veículos estacionados, o que ocasionou incêndio no local. Entre os mortos está o cantor norte-americano Oliver Tree Nickel, que estava no Rio em meio a uma pausa na turnê internacional. Também morreram os passageiros Lucas Vignale, Gaspar Prim e Lucas Brito Chaves, e os pilotos Alexandre Souza e Charles Marsillac.

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