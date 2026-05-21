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tragédia Helicóptero cai em área de pasto no interior de SC; uma pessoa morre Aeronave atingiu área de pasto e rede elétrica no bairro Testo Central; vítima morreu carbonizada

Um helicóptero caiu e pegou fogo na manhã desta quinta-feira (21) em uma área rural de Pomerode, no Vale do Itajaí, deixando uma pessoa morta. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), a aeronave, um Robinson R44 vermelho, foi localizada em solo após equipes do Arcanjo-03 identificarem uma torre de alta tensão danificada durante o sobrevoo na região.

O acidente aconteceu por volta das 8h38, no bairro Testo Central. De acordo com os bombeiros, o helicóptero incendiou-se após a colisão com o terreno. Quando as equipes chegaram ao local da queda, encontraram a aeronave completamente tomada pelas chamas.

Após o combate ao incêndio, os socorristas confirmaram a morte do único ocupante do helicóptero. A identidade da vítima ainda não havia sido divulgada até a última atualização desta reportagem. O local da queda, em uma área de difícil acesso, foi isolado para o trabalho das autoridades.

Atuaram na ocorrência equipes do CBMSC e dos Bombeiros Voluntários de Pomerode. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado para investigar as causas da queda. A Polícia Científica também participou da ocorrência e fará a identificação da vítima.

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