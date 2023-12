A- A+

madrid Helicóptero cai em rodovia de Madri e deixa três pessoas feridas; vídeo Ao menos dois tripulantes da aeronave foram encaminhados ao hospital; terceiro ferido seria motorista que estava no local no momento do acidente

Um helicóptero caiu na manhã desta sexta-feira em Madri, na Espanha, e três pessoas ficaram levemente feridas. A causa do acidente ainda não foi divulgada, informou um porta-voz do portal Emergências Madrid. Dos feridos, dois estavam na aeronave. O terceiro é um motorista que estava na rodovia no momento do acidente.





Hay un tercer herido leve con pequeños cortes, conductor de un vehículo que circulaba por M40.



En estos momentos @BomberosMad realiza control de riesgos tras comprobar que no hay vertido de combustible.



pic.twitter.com/VpsgddkbVv — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) December 1, 2023

A queda do helicóptero ocorreu no canteiro central da M-40, exatamente na altura do Campo das Nações, muito próximo ao recinto ferial Ifema, onde até esta quinta-feira estava sendo realizada nos últimos dias a feira de aviação European Rotors. Conforme a Guarda Civil, o incidente aconteceu às 10h20 (6h20 em Brasília).

Dos heridos en accidente de helicóptero en #M40, a la altura del C. de las Naciones.

Un ocupante sale por su pie, el otro es rescatado por @BomberosMad. @SAMUR_PC traslada a los heridos al hospital, uno con traumatismo craneoencefálico leve, el otro con posible fractura de fémur pic.twitter.com/SD1LPuvu4j — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) December 1, 2023

Dos feridos que estavam no helicóptero, um deles saiu por conta própria da aeronave, enquanto o outro foi resgatado pelos bombeiros. A equipe de resgate levou os dois ao hospital, um deles com traumatismo cranioencefálico leve e o outro com possível fratura de fêmur. Já o motorista que passava pelo local teve cortes leves causados pelo rompimento dos vidros de seu carro. Ele foi atendido e liberado.

Equipes de bombeiros da Prefeitura de Madri e do Samur-Proteção Civil foram deslocadas para o local. Os profissionais realizam um "controle de risco após verificarem que não há derramamento de combustível". A equipe Pegaso, dedicada à segurança do espaço aéreo do Comando da Guarda Civil de Madri, ficará responsável pela investigação do acidente.

