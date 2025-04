A- A+

Um helicóptero caiu, nesta quinta-feira (10), no rio Hudson, em Nova York, informou a polícia, sem confirmar, até o momento, se houve mortes.

"Devido a um acidente de helicóptero no rio Hudson, nas proximidades da West Side Highway e da rua Spring, são esperados veículos de emergência e atrasos no tráfego nas áreas circundantes", indicou o Departamento de Polícia de Nova York em um comunicado.

Em imagens transmitidas pelas emissoras locais, é possível ver os esquis de aterrissagem do helicóptero saindo da água ao lado da West Side Highway de Manhattan e vários barcos ao redor do local do impacto.

Pelo menos quatro pessoas foram retiradas da água e levadas a um hospital em Nova Jersey, indicou o canal NBC4, citando oficiais no local do acidente.

O rio Hudson registra um trânsito constante de embarcações e, em 2009, foi cenário de um dramático incidente no qual um avião de US Airways fez um pouso de emergência no corpo d'água, com seus 155 passageiros a salvo. O episódio ficou conhecido como "Milagre no Hudson".

Um porta-voz dos bombeiros indicou que, por volta das 15h17 locais (16h17 em Brasília), a corporação recebeu um telefonema falando de "um helicóptero na água", mas não deu mais informações.

