RIO DE JANEIRO Helicóptero com oito passageiros faz pouso de emergência no mar de Cabo Frio As vítimas foram resgatada. Marinha confirmou que não houve registro de feridos

Um helicóptero com oito passageiros precisou fazer um pouso de emergência no mar de Cabo Frio nesta sexta-feira. Segundo a Marinha do Brasil, foi ativada a operação de Busca e Salvamento (SAR) e uma aeronave foi deslocada ao local para fazer o resgate.

As vítimas foram resgatadas com sucesso. A Marinha confirmou que não houve registro de feridos.

Em nota, a Marinha afirmou que a aeronave envolvida no acidente se tratava de um táxi aéreo. O acidente aconteceu a cerca de 40 milhas (aproximadamente 64 quilômetros) ao sul de Cabo Frio.

O resgate foi feito com uma Aeronave de Serviço da Esquadra, a UH-15 e com o auxílio de um Navio-Patrulha Oceânico APA.

Veja a nota da Marinha

A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 1º Distrito Naval (Com1ºDN), informa que, no dia de hoje (2), tomou conhecimento sobre acidente envolvendo aeronave de táxi aéreo cerca de 40 milhas ao sul de Cabo Frio. Prontamente, foi ativada a operação de Busca e Salvamento (SAR), com o acionamento de uma a Aeronave de Serviço da Esquadra, a UH-15 e de um Navio-Patrulha Oceânico APA. As oito pessoas que se encontravam a bordo da aeronave sinistrada foram resgatadas com sucesso pela aeronave de serviço UH-15, não havendo registro de feridos.

A Marinha do Brasil incentiva e considera fundamental a participação da sociedade por meio do encaminhamento de informações, que podem ser realizadas pelos telefones 185 (emergências marítimas e fluviais), (21) 2104-6119 e (21) 97515-7895 (Comando do 1º Distrito Naval, para outros assuntos, inclusive denúncias).

