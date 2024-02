A- A+

Helicóptero com turistas cai logo após a decolagem na Colômbia e fica pendurado em antena; vídeo

Um helicóptero com seis pessoas a bordo, incluindo turistas, caiu pouco depois de decolar em Medellín, na Colômbia. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento que a aeronave se descola do heliponto, no alto de um edifício, mas começa a girar sem controle e perde altitude até se chocar contra uma torre de comunicações.

"Caiu. Eles morreram" diz a mulher que gravava a decolagem.

Outro vídeo mostra, no entanto, que o helicóptero ficou preso numa torre de comunicações. As seis pessoas sobreviveram — um dos pilotos precisou ser levado para o hospital, com uma fratura na perna esquerda e lacerações pelo corpo.

A Bell 206 helicopter with registration HK4810 has crashed in the Manrique neighborhood of Medellín at the time of takeoff on 26 February.



Hambledneira#helicopter #safety #aviation pic.twitter.com/08UaUPrJxA — FL360aero (@fl360aero) February 27, 2024

De acordo com o jornal El Colombiano, dois passageiros eram naturais da Costa Rica e um terceiro era colombiano-americano. Eles deixaram a aeronave por conta própria e não precisaram receber atendimento médico.

Um homem, com a blusa na cor vinho, aparece nas imagens agarrado à torre, enquanto dois homens vestidos como tripulantes e outras pessoas observam do telhado. O acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira, e a aeronave foi retirada do local apenas nesta terça, segundo El Colombiano.

As autoridades investigam se o helicóptero caiu por causa de uma falha técnica. Os fortes ventos que atingiam a cidade também podem ter prejudicado a estabilidade do voo, de acordo com a mídia local.

A aeronave era um helicóptero Bell 206, com matrícula HK4810. No momento do acidente, a tripulação oferecia um serviço de sobrevoo pela cidade de Medellín, que dura entre 12 e 15 minutos. O El Colombiano afirmou que o passeio custa 3.550 mil pesos (mais de R$ 4 mil, na cotação atual), parte do aeroporto Olaya Herrera e termina na cobertura do edifício onde ocorreu o acidente.

