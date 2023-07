A- A+

MUNDO Helicóptero com turistas cai perto do Monte Everest, matando pelo menos cinco pessoas Um passageiro ainda está desaparecido. Temporada de voos turísticos terminou em maio, devido ao clima da região

Cinco pessoas morreram depois que um helicóptero que levava turistas estrangeiros caiu, nesta terça-feira (11), próximo ao Monte Everest, no Nepal. Um passageiro ainda está desaparecido, de acordo com informações do site Daily Mail.

Segundo Basanta Bhattarai, o principal administrador do governo na área, ouvido pela reportagem, a aeronave caiu na área de Lamajura, e as equipes de resgate recuperaram os corpos de cinco pessoas.

A aeronave retornava à capital, Katmandu, depois de levar os turistas em um passeio ao pico mais alto do mundo.

Os turistas seriam de nacionalidade mexicana, e o piloto, nepalês. Um funcionário do aeroporto Sagar Kadel disse que as condições climáticas obrigaram o piloto a mudar o trajeto de voo.



Nesta época do ano, os voos turísticos são menos comuns justamento por causa do clima. A temporada de passeios terminou em maio, com a chegada da estação chuvosa.

Veja também

ONU Mecanismo de ajuda para Síria expira sem acordo da ONU para prorrogação