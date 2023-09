A- A+

PANAMÁ Helicóptero da Polícia Aérea e Naval do Panamá desaparece com três tripulantes a bordo Aeronave saiu dos radares quando voava do Caribe panamiano em direção à província de Veraguas

Um helicóptero em Serviço Aeronaval do Panamá (Senan) com três tripulantes a bordo desapareceu na manhã deste domingo (10). Aeronave saiu dos radares quando voava do Caribe panamiano para o noroeste do país, em direção à província de Veraguas.

Segundo um comunicado emitido pelo Senan, o helicóptero 'AW-139' com a matrícula 'AN-141' estava numa "operação de socorro das estações aéreas navais localizadas no Caribe" e "a última comunicação com a estação de controle de rádio do Panamá foi às 11h30".

No helicóptero seguiam o piloto, copiloto e um técnico. De acordo com a mídia local, aeronave foi vista pela ultima vez quando sobrevoava a zona montanhosa de La Yeguada.

O Serviço Aeronaval do Panamá enviou para o local de busca quatro aeronaves, que continuam tentando localizar os tripulantes. Até ao momento, não foram registados mortos ou feridos.

