Queda de aeronave Helicóptero da SDS cai durante buscas por adolescente sequestrada no Sertão Por meio de nota, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco informou que não houve feridos e que a procura pela garota continua

Um helicóptero do Grupamento Tático Aéreo (GTA), da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), caiu na tarde desta sexta-feira (28). A aeronave sofreu o acidente no distrito de Caraíbas, zona rural de Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco.

Por meio de nota oficial, a SDS-PE confirmou o acidente e destacou que não houve feridos, apenas danos materiais ao helicóptero de nome DEFESA 02 e prefixo PR-EPE.

Na aeronave estavam quatro pessoas, sendo dois pilotos e dois operadores aerotáticos. O veículo era utilizado nas buscas pela adolescente sequestrada no Sertão de Pernambuco, na última terça-feira (25).

Segundo a Secretaria de Defesa Social, as buscas pela "adolescente sequestrada seguem pelo quarto dia e não haverá interrupções".

Ainda no comunicado, a SDS-PE informou que a "investigação do acidente ficará com o Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA II) da Força Aérea Brasileira, a quem compete a investigação de acidentes aeronáuticos".

Confira a nota da SDS-PE na íntegra:

A Secretaria de Defesa Social (SDS) informa que uma aeronave do Grupamento Tático Aéreo (GTA) sofreu um acidente, na tarde desta sexta-feira, no distrito de Caraíbas, zona rural, de Santa Maria da Boa Vista. O fato aconteceu durante as buscas pela adolescente sequestrada, na terça-feira (25), no Sertão pernambucano.

No helicóptero de nome DEFESA 02 e prefixo PR-EPE estavam quatro pessoas, sendo dois pilotos e dois operadores aerotáticos. Não houve feridos, apenas danos materiais. A investigação do acidente ficará com o Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA II) da Força Aérea Brasileira, a quem compete a investigação de acidentes aeronáuticos.

A SDS destaca que as buscas pela adolescente sequestrada seguem pelo quarto dia e não haverá interrupções.



