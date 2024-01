Helicóptero desaparecido há 12 dias em São Paulo é localizado em Paraibuna

A- A+

O helicóptero que estava desaparecido em São Paulo, desde o dia 31 de dezembro, foi localizado na manhã desta sexta-feira (12), em Paraibuna, no Vale do Paraíba. Ainda não há informações sobre os ocupantes.



A aeronave Robinson R-44, prefixo PR-HDB, foi localizada pelo Águia 24 da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Em andamento Equipes da Polícia Militar acabam de localizar o helicótero desaparecido há 12 dias, que tinha como destino o Litoral Norte de São Paulo.



A aeronave foi localizada pelo Águia 24. #190PMESP pic.twitter.com/giaVFQ8Dym — Polícia Militar do Estado de São Paulo (@PMESP) January 12, 2024



O helicóptero partiu no dia 31 de dezembro, do Campo de Marte, em São Paulo, com destino à Ilhabela, no litoral norte paulista, com quatro passageiros, incluindo o piloto.

Os ocupantes do voo foram identificados como o piloto Cassiano Tete Teodoro, 44 anos; o empresário Raphael Torres, de 41, que teria contratado o voo para passear na praia com a amiga Luciana Rodzewics, de 46 anos, e a filha dela, Letícia Rodzewics, de 20.

Vítimas de acidente de helicóptero em São Paulo. Foto: Reprodução/TV Globo

Segundo a CNN Brasil, equipes continuam os trabalhos para acessar os destroços do helicóptero, que estão em uma área de difícil acesso.

A emissora também informa que familiares dos ocupantes já estão cientes da localização da aeronave.

