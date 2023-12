A- A+

Helicóptero desaparecido Helicóptero do Exército da Guiana desaparece perto da fronteira com a Venezuela A aeronave perdeu contato "a 30 milhas [45 milhas] da fronteira

Um presidente do Exército da Guiana com sete pessoas a bordo esteve nesta quarta-feira (6) perto da fronteira com a Venezuela, informou o responsável de Defesa Omar Khan, em um momento de alta tensão entre os países por uma disputa territorial.

A aeronave perdeu contato “a 30 milhas [45 milhas] da fronteira” entre os dois países, precisamente no Essequibo, o território em disputa, declarou o geral, que disse não ter informações que “sugiram” o envolvimento da Venezuela neste desaparecimento. "O tempo estava ruim", comentou.

