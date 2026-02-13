A- A+

Carnaval 2026 Helicóptero e avião reforçam serviço de atendimento médico no Carnaval de Pernambuco O serviço aeromédico contará com uma equipe certificada em medicina de emergência, salvamento aeromédico e treinamento em ambientes adversos

O Serviço de Operações Aeromédicas (SOAer/PE) será utilizado, em Pernambuco, para reforçar o serviço de atendimento médico durante a folia de momo.

Segundo o Governo de Pernambuco, helicópteros e aviões estarão disponíveis, entre os dias 14 e 17 de fevereiro, para prestar assistência à população. A ação é fruto de um Acordo de Cooperação firmado entre a SES-PE e a SDS-PE.

O foco principal da iniciativa é atendimento de acidentes com trauma, agravos clínicos agudos (infartos, AVC e descompensações), situações de difícil acesso terrestre, como vias congestionadas e bloqueios por multidões, além do transporte de órgãos e tecidos para transplante.

“Importante ressaltar que as aeronaves são equipadas com kits aeromédicos, possibilitando a estabilização clínica do paciente durante o voo, além da atuação integrada com profissionais de saúde da SES-PE: médicos e enfermeiros habilitados ao transporte aeromédico. Do transporte até a chegada à unidade hospitalar, são seguidos todos os protocolos técnicos com rigor”, esclareceu o comandante do GTA, coronel Câmara Júnior.

O serviço busca atender com mais efetividade casos de urgência - SDS/Divulgação

A tripulação aeromédica será composta por piloto, copiloto, operador aerotático, operadores de suporte médico (OSM), enfermeiro e médico, todos com certificações em medicina de emergência, salvamento aeromédico e treinamento em ambientes adversos.

“O serviço aeromédico durante o Carnaval de 2026 é mais um passo importante no fortalecimento da nossa rede de saúde em Pernambuco. Essa é uma ação que vai salvar vidas, garantir mais agilidade no atendimento e ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, especialmente em situações graves e em locais de difícil acesso. Estamos falando de um serviço planejado, integrado e articulado com toda a rede, que fortalece a regulação, qualifica o cuidado e assegura que cada paciente chegue, no tempo certo, à unidade de referência. Esse investimento reforça o compromisso da governadora Raquel Lyra com uma assistência cada vez mais eficiente, humanizada e resolutiva para os pernambucanos”, afirmou a secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti.

O esquema contará com duas bases aéreas: a base principal no Recife, responsável pelo suporte à Região Metropolitana, e uma Base Aérea Avançada em Caruaru, voltada ao atendimento do Agreste e áreas adjacentes.

Durante todo o período carnavalesco, helicópteros também serão empregados em ações de policiamento ostensivo aéreo, dando apoio às forças de segurança em solo nas regiões Metropolitana, Zona da Mata, Agreste e Sertão.

A regulação dos pacientes deverá acontecer por meio do Grupamento Tático Aéreo (GTA), do acionamento do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (CIODS), do Corpo de Bombeiros Militar (CBM/PE), da Central de Regulação de Urgências do Agreste (CRU – Agreste) e do sistema MV, para os hospitais da rede.

Interior da aeronave que reforça o atendimento em saúde em Pernambuco - SDS/Divulgação

Além das aeronaves com equipes médicas, o Estado contará com Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARP), conhecidas como drones, equipadas com tecnologia de última geração, câmeras termais de alta resolução e zoom avançado, ampliando a capacidade de monitoramento e contribuindo para a prevenção de incidentes e o combate à criminalidade.

Com o fechamento do espaço aéreo em Recife e Olinda, entre os dias 12 a 19 de fevereiro, o Grupamento Tático Aéreo também realizará, de forma contínua, a fiscalização e o combate a voos não legalizados, garantindo a segurança em áreas com grande concentração de pessoas.

Reforço ao Estado

O SOAer/PE passa a integrar a rede estadual de transporte aeromédico, juntamente com a aeronave de asa fixa (avião), já utilizada para o atendimento de pacientes que necessitam de acesso a Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) ou serviços de emergência tempo-dependente, bem como para o translado de pacientes cuja criticidade ou distância justifique o uso do transporte aéreo.

O modal atende ainda pacientes clinicamente estáveis que demandem repatriação ou transferência para unidades hospitalares de maior complexidade em distâncias superiores a 250 quilômetros, com risco elevado de agravamento durante o transporte terrestre, como idosos em estado de fragilidade, pacientes crônicos traqueostomizados, dependentes de oxigênio e recém-nascidos.

Segundo a SDS, em apenas dois meses de vigência do Acordo de Cooperação, as equipes já realizaram cerca de 30 missões aeromédicas, incluindo o transporte de vítimas em estado grave e operações para transporte de órgãos para transplante, reforçando a efetividade da iniciativa.

