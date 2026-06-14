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COLISÃO Helicópteros que colidiram no ar estavam regulares; voos saíram de Angra e Jacarepaguá Nas redes sociais, moradores do entorno contam que uma série de explosões foram ouvidas após a queda

Um Eurocopter AS350 B2, popularmente conhecido como Esquilo, e um Bell 206B Jet Ranger são os dois helicópteros envolvidos na colisão em voo que resultou na morte de seis pessoas na manhã deste domingo (14), no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Os aparelhos, que estavam em situação regular na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), caíram sobre um pátio de carros elétricos após o choque no ar.

O modelo Esquilo (atualmente designado como Airbus H125), de matrícula PR-DJJ, foi fabricado em 2012. A aeronave possui capacidade para um piloto e cinco passageiros. O equipamento pertence, desde 2021, ao empresário Maurício da Cunha e Silva Espíndola Dias. As autoridades ainda não confirmaram se o proprietário estava a bordo.

Já a segunda máquina, prefixo PP-MAC, é um Bell 206B produzido em 1999. O veículo tem espaço para até cinco pessoas. O registro de propriedade está em nome da empresa Turfik Comércio de Frutas Ltda., que adquiriu o bem recentemente, em outubro de 2024. Ambos os helicópteros possuíam certificados de aeronavegabilidade ativos e normais.

Um deles decolou na manhã deste domingo de Angra dos Reis, na Costa Verde, e o outro saiu do Aeroporto de Jacarepaguá. O GLOBO procurou a Turfik e o empresário que são donos dos helicópteros, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.



A batida ocorreu pouco antes das 8h59, horário em que o Corpo de Bombeiros recebeu o primeiro chamado para a ocorrência. Os destroços despencaram sobre um terreno no cruzamento da Avenida das Américas com as ruas Beth Lago e Rivadávia Campos. A área, onde antes funcionava uma igreja, é atualmente alugada pela montadora BYD para o armazenamento de automóveis híbridos e elétricos.

— Uma das aeronaves incendiou e atingiu em torno de 20 carros na queda. Eram veículos elétricos, veículos que têm um potencial de incêndio muito alto. A gente conseguiu controlar, o incêndio foi extinto, mas infelizmente não há sobreviventes (entre as pessoas que estavam na aeronave). O local está isolado, já acionamos a Cenipa. A Polícia Civil está aqui fazendo a perícia e também nos ajudando a isolar o local — contou o tenente coronel Fabio Contreiras em entrevista à GloboNews nesta manhã.

No acidente e com a explosão, peças de aeronaves foram arremessadas e destroços já foram vistos em um terreno baldio e dentro de um condomínio no bairro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, cerca de 45 militares e 15 viaturas foram empenhados na ocorrência. O Destacamento de Bombeiros Militar do Recreio dos Bandeirantes foi deslocado imediatamente para o local, com apoio de equipes especializadas do Grupo de Operações Especiais (GOEsp) e da Coordenadoria de Veículos Aéreos Não Tripulados da corporação.



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