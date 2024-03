A- A+

luto Hematoma subdural: o que é a emergência médica que matou Akira Toriyama, criador de Dragon Ball Artista japonês morreu no dia 1º de março, mas óbito foi anunciado apenas nesta sexta-feira

Criador dos populares quadrinhos e desenhos animados "Dragon Ball", o japonês Akira Toriyama morreu aos 68 anos, anunciou sua editora e estúdio de produção, nesta sexta-feira.

Qual foi a causa da morte de Akira Toriyama?

A morte foi provocada por um hematoma subdural, que acontece quando há um acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio. A condição surge, em geral, por conta de uma forte pancada na cabeça. Os vasos sanguíneos estouram, causando o acúmulo, que, por sua vez, gera pressão sobre o cérebro.

Quais são os sintomas de um hematoma subdural?

Dor de cabeça, vômitos e confusão mental estão entre os principais sintomas, que podem aparecer logo após a pancada ou até mesmo dias depois. Há também a possibilidade do paciente não apresentar sintomas.

Qual é o tratamento para um hematoma subdural?

Em casos mais simples não há necessidade de tratamento, mas a pessoa que está o hematoma subdural precisa de acompanhamento médico para analisar a evolução do ferimento. Procedimentos cirúrgicos como drenagem e craniotomia — quando há necessidade de remoção de parte do osso do crânio —, podem ser necessários nos casos mais graves.

Akira Toriyama morre aos 68 anos

“Estamos profundamente tristes em informar que o criador de mangá Akira Toriyama faleceu em 1º de março, devido a um hematoma subdural agudo”, postou a produtora da franquia “Dragon Ball”, em sua conta oficial na rede social X.

O comunicado, atribuído à produtora Bird Studio, de Toriyama, explica que o designer morreu enquanto ainda estava “em vários trabalhos, no meio do processo de criação com grande entusiasmo”.

“No entanto, ele deixou muitos títulos de mangá e obras de arte (…) Esperamos que o mundo único criado por Akira Toriyama continue a ser amado por todos por muito tempo”, acrescentou.

