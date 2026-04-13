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Saúde Hemobrás reforça produção nacional de biotecnologia em ação em referência a Dia Mundial da Hemofilia Um grupo de pacientes vindos de várias regiões do país foi recepcionado no complexo industrial da empresa, em Goiana

Uma viagem de São Paulo a Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, ficará marcada na memória de Rute de Oliveira e do pequeno Isaque, de 8 anos, para sempre. Mãe e filho cruzaram o país e, nesta segunda-feira (13), se uniram a um grupo de pessoas vindas de diversas regiões brasileiras, para a Ação de Participação Social promovida pela Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás).

Além de marcar antecipadamente o Dia Mundial da Hemofilia (17 de abril), o encontro permitiu a pacientes e familiares uma imersão no complexo industrial que hoje projeta o Brasil para o seleto time de países que se aproxima da soberania na produção de medicamentos.

Para quem convive diariamente com a doença, conhecer de perto a estrutura da Hemobrás carrega um significado especial, representando a segurança de um fluxo de tratamento que revolucionou a saúde pública na última década. Desde 2012, a estatal atua como um elo estratégico ao garantir o fornecimento de hemoderivados e biotecnológicos ao Sistema Único de Saúde (SUS).

É essa garantia de abastecimento e o horizonte da produção nacional que permitem que crianças como Isaque cresçam com autonomia, protegidas de sangramentos espontâneos e danos articulares que antes causavam limitações físicas permanentes.

Essa estrutura de suporte baseia-se na distribuição constante de medicamentos como o Fator VIII de coagulação, usado no tratamento da hemofilia A, em suas versões plasmática e recombinante (produzido por biotecnologia). Ao garantir que o SUS disponha de medicamentos essenciais para o tratamento profilático da hemofilia, a empresa funciona como um escudo logístico e tecnológico, estabilizando a saúde do paciente e permitindo que ele mantenha uma rotina ativa.

Encontro

João Batista, que veio do Amazonas participar do encontro no complexo da Hemobrás, tem 48 anos, sofre de hemofilia grave e simboliza bem a importância do acesso mais fácil ao medicamento. Ele viveu outros tempos, quando o tratamento profilático ainda não era uma realidade no país. “A evolução do tratamento é maravilhosa, junto com essas fábricas da Hemobrás, com alta tecnologia , e que suprem a nossa demanda. Isso traz esperança, uma qualidade de vida. O SUS nos proporciona essa esperança, resgata a dignidade, com menos custos e mais benefícios”, declarou, após conhecer como funciona a engrenagem da mais moderna fábrica de hemoderivados e biotecnologia da América Latina.

Para Francisco Marcelino, presidente da Associação dos Hemofílicos do Estado do Ceará e diretor administrativo da Federação Brasileira de Hemofilia, a Hemobrás significa “um marco histórico na produção de medicamentos e no desenvolvimento de tecnologia que vai fazer o país ser autossuficiente na produção de medicamentos para pessoas com algum transtorno no nível de coagulação do sangue”.

Já a presidente da Associação de Hemofílicos de Santa Catarina, Taiara Alves, não tem a doença, mas luta diariamente para que o filho Lorenzo, de 8 anos (que usa o recombinante todos os dias), tenha a melhor qualidade de vida possível.

“É o primeiro caso da família. Eu entrei nessa luta por ele. Participando dessa visita, conhecendo os processos da Hemobrás, isso nos dá mais segurança. A gente consegue transmitir isso para outras pessoas. É uma alegria enorme participar desse encontro”, destacou ela.

Um sentimento compartilhado também por Tássia Spinelli, do Recife, pelos irmãos Francisco Filho e Raimundo Carlos, de Mossoró (RN), e por Joana Brauer, representante da Associação Brasileira de Pessoas com Hemofilia ( ABRAPHEM), que também participaram da visita.

Recorde

Além de conhecer de perto a Hemobrás, os convidados tiveram acesso a informações importantes. Ficaram sabendo, por exemplo, que a empresa bateu recorde na captação de plasma em 2025. Que na fábrica de Recombinantes (onde os medicamentos são produzidos por meio da engenharia genética), a estatal conquistou, também em 2025, o Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF), obtido após inspeção da ANVISA.

Isso significa que a empresa assumiu o processo de embalagem do Hemo-8r, medicamento tão importante para eles. E mais: que em julho será demandada mais uma inspeção da ANVISA, agora para a Hemobrás poder realizar o envase, uma nova etapa no seu processo fabril.

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