Teve dengue, zika ou chikungunya recentemente? Saiba quando você pode doar sangue

Com o aumento dos casos de arboviroses, como dengue, zika e chikungunya, a Fundação Hemope reforçou os critérios para doações de sangue após diagnóstico destas doenças. De acordo com o boletim Epidemiológico das Arboviroses (Nº 08), divulgado pela Secretaria de Saúde de Pernambuco, houve um aumento de 1.192 casos prováveis de dengue em uma semana no Estado.

O Hemope relembra que, em casos de dengue clássica, o doador fica apto 30 dias após a cura. Já com dengue grave, o doador precisa esperar um prazo de seis meses após curado. Para quem teve chikungunya, a doação será possível após 30 dias do diagnóstico clínico/laboratorial e recuperação clínica, se contato sexual com caso confirmado, é necessário aguardar 30 dias para a próxima doação.

Para os casos de Zika, o doador precisará aguardar 120 dias após o diagnóstico clínico/laboratorial e recuperação clínica, para se tornar apto, e novamente, se contato sexual com caso confirmado, é necessário aguardar 30 dias para a próxima doação.

Critérios para doação

Os principais pré-requisitos para doar sangue são: estar em boas condições de saúde; ter entre 16 e 69 anos (neste último caso, desde que tenha começado a doar antes dos 60 anos no Hemope. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais); pesar mais de 50kg; estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas); estar alimentado e portando documento original, com foto, emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade; Carteira Nacional de Habilitação; Cartão de Identidade de Profissional Liberal; e Carteira de Trabalho e Previdência Social).



