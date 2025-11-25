A- A+

Doação de sangue Hemope celebra aniversário e promove abertura da Semana Nacional do Doador de Sangue; veja como doar Hemocentro está precisando de doações de todos os tipos sanguíneos

Completando 48 anos de idade, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) promoveu, na manhã desta terça-feira (25), a abertura da Semana Nacional do Doador de Sangue. Veja os requisitos para doar sangue ao final da matéria.

A celebração de aniversário e a abertura da campanha ocorreu na sede do hemocentro, nas Graças, Zona Norte do Recife.

O momento contou com apresentações musicais, momentos de incentivo à leitura e homenagens aos doadores que alcançaram 25, 50 e 100 doações.

Abertura Semana Nacional do Doador de Sangue

A comemoração dos 48 anos do Hemope e a abertura da Semana Nacional do Doador começou com uma apresentação musical de Vaggy Rossi, cover de Reginaldo Rossi, na recepção do Hemope. Ele cantou alguns dos sucessos do Rei do Brega e animou os doadores, acompanhantes e funcionários do hemocentro.

Em seguida, no auditório do Hemope, foi a vez do Coral da Chesf encantar os presentes com as mais variadas canções.

"É um momento que a gente tem de agradecer a essas pessoas, que fazem a sua doação durante todo ano, e nos ajudam a fazer nossa missão de levar esperança, através de uma bolsa de sangue, a quem mais precisa", afirmou a presidente do Hemope, Raquel Santana.

Raquel Santana, presidente do Hemope. Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco

E esse agradecimento do Hemope aos doadores foi realizado através da entrega de placas simbólicas aos homenageados que alcançaram 25, 50 e 100 doações.

Um dos homenageados foi Cosmo da Silva Batista, de 61 anos, morador de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Ele, que foi acompanhado da esposa, alcançou a 50ª doação de sangue.

"A doação de sangue é muito importante, e eu me sinto muito bem quando estou doando. Eu já salvei muitas vidas e ainda vou salvar mais. Enquanto eu puder doar, eu vou doar", disse Cosmo.

Cosmo da Silva chegou a sua 50ª doação de sangue. Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco.

Doadores fazem sua parte

Além de celebração, a manhã desta terça também foi marcada pelas doações. Um delas veio de Patrícia de Oliveria, de 44 anos. Moradora de Jaboatão Centro, em Jaboatão, Patrícia já doa ao Hemope há 25 anos.

"Eu herdei essa 'herança' [de doar sangue] do meu pai, que hoje tem 70 anos e não pode mais doar. É um sentimento de dever cumprido e de empatia. Hoje estamos doando para alguém que precisa, quem sabe amanhã não seja eu quem esteja precisando?", disse Patrícia.

Além de doar sangue, Patrícia pôde adquirir um livro de Alceu Valença. Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco.

Quem também destacou a doação de sangue foi Letícia Dantas, de 18 anos. A estudante, que reside em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata do estado, doou sangue pela segunda vez.

"Quem me motivou a ser doadora foi minha mãe. Ela e minha família já doam há um tempo. Comecei a ser doadora o início do ano, quando meu pai sofreu um acidente e precisou de sangue. Acho importante doar porque estamos salvando vidas, ajudando e incentivando as pessoas a doarem. É uma forma de empatia e de amor", explicou Letícia.

Letícia doou sangue pela segunda vez. Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco

Estoque em baixa

Apesar das doações realizadas nesta terça, a supervisora de captação do Hemope, Josinete Gomes, alertou que o estoque de sangue está em baixa e que o Hemope está precisando de doações de todos os tipos sanguíneos.

"A responsabilidade de doar sangue é de todos. Não existe fábrica, a fonte é de todos nós. Então é um momento para sensibilizar as pessoas da importância desse gesto", disse Josinete.

O Hemope está precisando de doações de todos os tipos sanguíneos. Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco.

Incentivo

Em parceria com o Hemope, a Cepe Editora está disponibilizando livros gratuitos para as pessoas que doarem sangue.

Ao todo, 250 obras, incluindo livros e revistas, estarão disponíveis para os doadores até este sábado (29) na recepção do Hemope.

"Estamos super felizes em estar participando dessa parceria. São duas empresas públicas de áreas diferentes - uma da saúde e uma da cultura-, mas que nessa ponte, estão atendendo à população", explicou a diretora de produção gráfica da Cepe, Eduarda Maia.

Livros disponibilizados pela Cepe aos doadores de sangue. Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco.

Confira os requisitos para doar sangue:

Estar em boas condições de saúde;

Ter entre 18 e 60 anos, salvo as exceções descritas abaixo:

Os menores de 18 anos, com idades entre 16 e 17, poderão doar acompanhados dos pais ou um responsável legal, devidamente comprovado;

Candidatos entre 61 e 69 anos, podem doar se já forem doadores do Hemope. Lembrando que o intervalo entre as doações passa a ser de 6 meses;

Apresentar documento oficial com foco, original ou cópia autenticada;

Não pode estar em jejum e deve ter se alimentado nas últimas 4 horas;

Deve ter dormido em torno de 5 horas e ter tido uma boa qualidade de sono;

Evitar ingerir bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas.

Homens podem doar sangue a cada 3 meses, até 4 vezes ao ano. Já as mulheres podem doar a cada 4 meses, até 3 vezes ao ano.

A carteira de doador poderá ser solicitada após a 2° doação e antes do cadastro para uma nova doação, pois o sistema bloqueia a liberação da carteira até que se conclua todos os exames dessa nova coleta.

O Hemope funciona de segunda a sábado (e Feriados) das 7h15 às 18h30.

