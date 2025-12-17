Qua, 17 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta17/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Doação de sangue

Com estoque em baixa, Hemope inicia campanha de incentivo à doação de sangue

Segundo a supervisora da Captação de Doadores, Josinete Gomes, durante o mês de dezembro, o número de doações reduz 30%

Reportar Erro
Hemope lançou uma nova campanha de incentivo à doação Hemope lançou uma nova campanha de incentivo à doação  - Foto: Hemope/Divulgação

A Fundação Hemope lançou, para este mês de dezembro, uma nova campanha de incentivo à doação de sangue.

Intitulada “Dezembro Solidário: Doe Sangue, Doe Amor”, o hemocentro reforça a necessidade e a importância de realizar o gesto durante o período, marcado pelas baixas no estoque.

A presidente do Hemope, Raquel Santana, explicou que a baixa nas doações exige uma atenção redobrada ao Hemope durante o mês de dezembro. 

“Nossos estoques costumam cair, justamente, quando a demanda muitas vezes aumenta. Mas não podemos esquecer das centenas de pacientes que continuam precisando de sangue todos os dias. Por isso, se você está apto a doar, procure uma unidade do Hemope mais próxima. Toda a hemorrede está mobilizada para receber o doador. Chame seus amigos, sua família, seus colegas de trabalho”, disse.

Leia também

• Papai Noel vem de Metrô: campanha alegra crianças e proporciona viagem em trem

• Passaporte Digital forma 300 jovens da Mata Norte em curso de tecnologia

• PRF inicia Operação Rodovida em Pernambuco

Segundo a supervisora da Captação de Doadores, Josinete Gomes, durante o mês de dezembro, o número de doações reduz 30%, o que representa cerca de 100 doadores a menos por dia. 

“Precisamos de todos os tipos sanguíneos, seja ele fator positivo ou negativo, para que não falte sangue nos estoques das principais emergências do estado”, alertou Josinete.

O Hemope reforça que doar sangue é seguro, rápido e pode beneficiar até quatro pessoas com uma única bolsa. Durante todo o mês de dezembro, as unidades da hemorrede estadual estarão mobilizadas para acolher e orientar os doadores. 

Confira os requisitos para doar sangue:

Homens podem doar sangue a cada 3 meses, até 4 vezes ao ano. Já as mulheres podem doar a cada 4 meses, até 3 vezes ao ano.

A carteira de doador poderá ser solicitada após a 2ª doação e antes do cadastro para uma nova doação, pois o sistema bloqueia a liberação da carteira até que se conclua todos os exames dessa nova coleta.

O Hemope funciona de segunda a sábado (e feriados), das 7h15 às 18h30.

 

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter