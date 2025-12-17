A- A+

Doação de sangue Com estoque em baixa, Hemope inicia campanha de incentivo à doação de sangue Segundo a supervisora da Captação de Doadores, Josinete Gomes, durante o mês de dezembro, o número de doações reduz 30%

A Fundação Hemope lançou, para este mês de dezembro, uma nova campanha de incentivo à doação de sangue.

Intitulada “Dezembro Solidário: Doe Sangue, Doe Amor”, o hemocentro reforça a necessidade e a importância de realizar o gesto durante o período, marcado pelas baixas no estoque.

A presidente do Hemope, Raquel Santana, explicou que a baixa nas doações exige uma atenção redobrada ao Hemope durante o mês de dezembro.

“Nossos estoques costumam cair, justamente, quando a demanda muitas vezes aumenta. Mas não podemos esquecer das centenas de pacientes que continuam precisando de sangue todos os dias. Por isso, se você está apto a doar, procure uma unidade do Hemope mais próxima. Toda a hemorrede está mobilizada para receber o doador. Chame seus amigos, sua família, seus colegas de trabalho”, disse.

Segundo a supervisora da Captação de Doadores, Josinete Gomes, durante o mês de dezembro, o número de doações reduz 30%, o que representa cerca de 100 doadores a menos por dia.

“Precisamos de todos os tipos sanguíneos, seja ele fator positivo ou negativo, para que não falte sangue nos estoques das principais emergências do estado”, alertou Josinete.

O Hemope reforça que doar sangue é seguro, rápido e pode beneficiar até quatro pessoas com uma única bolsa. Durante todo o mês de dezembro, as unidades da hemorrede estadual estarão mobilizadas para acolher e orientar os doadores.

Confira os requisitos para doar sangue:

Estar em boas condições de saúde;

Ter entre 18 e 60 anos, salvo as exceções descritas abaixo:

Os menores de 18 anos, com idades entre 16 e 17, poderão doar acompanhados dos pais ou um responsável legal, devidamente comprovado;

Candidatos entre 61 e 69 anos, podem doar se já forem doadores do Hemope. Lembrando que o intervalo entre as doações passa a ser de 6 meses;

Apresentar documento oficial com foco, original ou cópia autenticada;

Não pode estar em jejum e deve ter se alimentado nas últimas 4 horas;

Deve ter dormido em torno de 5 horas e ter tido uma boa qualidade de sono;

Evitar ingerir bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas.

Homens podem doar sangue a cada 3 meses, até 4 vezes ao ano. Já as mulheres podem doar a cada 4 meses, até 3 vezes ao ano.

A carteira de doador poderá ser solicitada após a 2ª doação e antes do cadastro para uma nova doação, pois o sistema bloqueia a liberação da carteira até que se conclua todos os exames dessa nova coleta.

O Hemope funciona de segunda a sábado (e feriados), das 7h15 às 18h30.

