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SAÚDE Hemope celebra Dia Mundial do Doador de Medula Óssea com homenagens no Recife nesta terça-feira (15) Evento reuniu cerca de 80 pessoas e marcou o lançamento de Selos Especiais dos Correios sobre a causa

A Fundação Hemope realizou, na manhã desta terça-feira (15), uma solenidade em celebração ao Dia Mundial do Doador de Medula Óssea, no Auditório Luiz Gonzaga, na sede da instituição, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife.

A programação homenageou doadores e buscou conscientizar acerca da importância do cadastro para ampliar as chances de compatibilidade entre pacientes e voluntários.

Cerca de 80 pessoas participaram da solenidade, entre funcionários, doadores, receptores e acompanhantes de doadores. Ao todo, 11 doadores estiveram presentes, sendo três acompanhados .

A cerimônia também contou com o lançamento de Selos Especiais dos Correios alusivos à conscientização sobre a doação, que foram carimbados e assinados por cinco pessoas homenageadas, quatro colaboradores e uma doadora de medula escolhida para representar os doadores homenageados presentes.

Doadores, receptores, acompanhantes e funcionários participaram da programação promovida pelo Hemope. O encontro também foi marcado pelo lançamento de Selos Especiais dos Correios. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Doadores, receptores, acompanhantes e funcionários participaram da programação promovida pelo Hemope. O encontro também foi marcado pelo lançamento de Selos Especiais dos Correios. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Doadores, receptores, acompanhantes e funcionários participaram da programação promovida pelo Hemope. O encontro também foi marcado pelo lançamento de Selos Especiais dos Correios. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Doadores, receptores, acompanhantes e funcionários participaram da programação promovida pelo Hemope. O encontro também foi marcado pelo lançamento de Selos Especiais dos Correios. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Doadores, receptores, acompanhantes e funcionários participaram da programação promovida pelo Hemope. O encontro também foi marcado pelo lançamento de Selos Especiais dos Correios. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Doadores, receptores, acompanhantes e funcionários participaram da programação promovida pelo Hemope. O encontro também foi marcado pelo lançamento de Selos Especiais dos Correios. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Doadores, receptores, acompanhantes e funcionários participaram da programação promovida pelo Hemope. O encontro também foi marcado pelo lançamento de Selos Especiais dos Correios. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Doadores, receptores, acompanhantes e funcionários participaram da programação promovida pelo Hemope. O encontro também foi marcado pelo lançamento de Selos Especiais dos Correios. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Doadores, receptores, acompanhantes e funcionários participaram da programação promovida pelo Hemope. O encontro também foi marcado pelo lançamento de Selos Especiais dos Correios. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Doadores, receptores, acompanhantes e funcionários participaram da programação promovida pelo Hemope. O encontro também foi marcado pelo lançamento de Selos Especiais dos Correios. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Doadores, receptores, acompanhantes e funcionários participaram da programação promovida pelo Hemope. O encontro também foi marcado pelo lançamento de Selos Especiais dos Correios. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Doadores, receptores, acompanhantes e funcionários participaram da programação promovida pelo Hemope. O encontro também foi marcado pelo lançamento de Selos Especiais dos Correios. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Doadores, receptores, acompanhantes e funcionários participaram da programação promovida pelo Hemope. O encontro também foi marcado pelo lançamento de Selos Especiais dos Correios. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Entre os cinco destacados estavam a diretora-presidente da Fundação Hemope, Raquel Santana, que exerce o cargo desde 2023; a supervisora do Cadastro de Medula Óssea, Josiete Tavares; o coordenador da Central de Transplante, André Bezerra; o superintendente estadual dos Correios, Ricardo Santos; e Paula de Fátima da Silva Brito, a doadora de medula que representou os demais reconhecidos pelo hemocentro.

"Hoje, estamos aqui no Dia Mundial do Doador de Medula Óssea, uma data comemorativa em que a gente agradece às pessoas que são doadores, que em algum momento receberam um chamado para fazer sua doação, venceram o medo e escolheram o caminho da solidariedade, levaram esperança, uma nova chance às pessoas que estavam praticamente sem possibilidades terapêuticas", afirmou a gestora da fundação.

A diretora-presidente da Fundação Hemope, Raquel Santana, ressaltou que o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea é uma oportunidade de agradecer aos voluntários que superaram o medo e escolheram doar | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

À frente do Hemope há três anos, a gestora também destacou que a homenagem aos doadores também serve para incentivar novas adesões ao cadastro de medula óssea e que a decisão de doar pode representar uma nova oportunidade para pessoas que enfrentam doenças graves.

Homenageados

Entre os doadores de medula homenageados estava Wellerson Vieira, de 32 anos, morador da Zona Sul do Recife, que segue cadastrado como doador há 15 anos.

"Nesse ano, eu fui convidado para fazer uma doação, e quero explicar aqui para vocês a importância de doar a medula óssea, de serem cadastrados, pois vocês podem salvar uma vida e como diz lá em Marcos 12, 31: 'Amarás teu próximo como a ti mesmo'. Isso é um ato de amor para com o próximo", reforçou.

Wellerson Vieira contou que retomou as atividades profissionais e físicas de forma gradual e tranquila após o procedimento e reforçou a importância do ato para salvar vidas | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Além disso, o doador relembrou que, após fazer a doação, retornou ao trabalho em uma semana e às atividades físicas duas semanas depois.

Também presente na solenidade, Edilson Lins, de 38 anos, morador de São José da Coroa Grande, no Litoral Sul de Pernambuco, que relatou como foi o seu procedimento de convocação e doação.

"Na entrevista, fui informado que a doação era para uma criança de 10 anos, não foi revelada a identidade da criança, e na hora que eu soube que era para uma criança, automaticamente eu não queria saber mais, nem dos prós e nem dos contras. Então, eu só queria fazer a doação, porque como um pai, eu me coloquei no lugar do pai daquela criança, que tava precisando receber essa doação de medula", relatou.

Morador de São José da Coroa Grande, no Litoral Sul de Pernambuco, o doador informou que fez a doação para uma criança de 10 anos e explicou ter se colocado no lugar da família ao decidir ajudar | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Cadastro

De acordo com Josiete Tavares, supervisora do Cadastro de Medula Óssea do Hemope, 27 doadores residentes em Pernambuco foram identificados no banco de dados e realizaram a doação de medula óssea entre setembro de 2025 e julho de 2026.

"Hoje, nós temos um banco com 190 mil doadores, mas ainda é insuficiente para a gente alcançar a demanda daqueles pacientes que têm uma diversidade genética muito rara, então o seu cadastro é muito importante nesse banco de dados. Se você tem 18 a 35 anos e é bem de saúde, procure o nosso hemocentro aqui no Recife e realize seu cadastro. Junte-se a nós", ressaltou.

Responsável pelo cadastro de doadores de medula óssea no Hemope, Josiete Tavares reforçou que a ampliação do cadastro é fundamental para aumentar as chances de encontrar pessoas compatíveis com pacientes que precisam de transplante | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

A colaboradora também reforçou que as pessoas em boas condições de saúde podem procurar o Hemope para realizar o cadastro de segunda-feira a sábado, das 8h às 16h, no hemocentro do bairro das Graças, no Recife, localizado no seguinte endereço: Rua Joaquim Nabuco, 171.

A doação é realizada após a identificação de compatibilidade entre o voluntário e um paciente que necessita do transplante. Com isso, a programação do Dia Mundial do Doador de Medula Óssea encerrou com o reconhecimento aos voluntários e o incentivo à ampliação do cadastro.

A mobilização busca aumentar a diversidade genética do banco de doadores e, consequentemente, as possibilidades de encontrar compatibilidade para pacientes que precisam do transplante.

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