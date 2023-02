A- A+

Região Metropolitana do Recife Hemope faz mutirão de doação de sangue no Camará Shopping nestas terça (14) e quinta-feiras (15) A ação será realizada das 9h às 16h, no piso L1 do mall

Com o objetivo de aumentar o estoque de sangue em Pernambuco no período de Carnaval, o Hemope realizará mutirão de doação nestas terça (14) e quinta-feiras (15) no Camará Shopping, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.



A ação será realizada das 9h às 16h, no piso L1 do mall, onde haverá um posto de coleta itinerante com médicos e enfermeiros.



Os interessados em doar sangue dever;ão apresentar documento original com foto, passar pela triagem clínica e assinar o termo de consentimento. O uso de máscara é obrigatório no local.



De acordo com o Hemope, a coleta dura, aproxidamente, 15 minutos, e uma única doação pode salvar até quatro vidas.



Para doar, é necessário atender as seguintes recomendações:

- Ter idades entre 18 e 60 anos;

- Adolescentes com 16 e 17 anos deverão ter consentimento formal e presença dos pais ou responsáveis;

- Maiores de 60 anos, caso já seja cadastrado no Hemope;

- O limite para primeira doação terá que ter 60 anos, 11 meses e 29 dias;

- Respeitar os intervalos para doações: mulheres (quatro meses), homens (três meses) e maiores de 60 anos (seis meses);

- Peso maior que 50kg;

- Ter dormido bem a noite anterior;

- Não estar em jejum, alimentar-se normalmente.



Além da ação no Camará Shopping, as doações seguem acontecendo na sede do Hemope, na rua Joaquim Nabuco, 171, no bairro das Graças, área central do Recife. O local funciona de segunda a sábado, das 7h15 às 18h30.

