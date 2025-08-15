A- A+

Doação de Sangue Hemope implanta novo sistema e precisa de reforço nas doações de sangue até 23 de agosto Transição para plataforma SBS WEB pode afetar atendimento e exige estoques seguros durante adaptação

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) emitiu um alerta à população para reforçar os estoques de sangue até o dia 23 de agosto.

O pedido ocorre devido à implantação do novo Sistema SBS WEB, que promete mais modernidade e eficiência, mas exige ajustes internos que podem impactar o atendimento aos doadores e a liberação de resultados laboratoriais.

De acordo com a instituição, o período de transição e treinamento para adaptação ao novo sistema vai de 25 de agosto a 12 de setembro.

Nesse intervalo, é essencial que os estoques se mantenham em níveis seguros para não comprometer a assistência a pacientes que dependem de transfusões.

O Hemope reforça que os doadores devem agendar previamente sua doação pelo telefone 0800 081 1535, o que garante mais agilidade e organização durante o processo.

A Fundação lembra ainda que doar sangue é um ato solidário que salva vidas e, neste momento, torna-se ainda mais urgente para atravessar a fase de modernização sem riscos ao atendimento hospitalar.

