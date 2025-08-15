Sex, 15 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta15/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Doação de Sangue

Hemope implanta novo sistema e precisa de reforço nas doações de sangue até 23 de agosto

Transição para plataforma SBS WEB pode afetar atendimento e exige estoques seguros durante adaptação

Reportar Erro
Hemope pede que população doe sangue antes da implantação do novo sistema SBS WEB, que começa em 25 de agostoHemope pede que população doe sangue antes da implantação do novo sistema SBS WEB, que começa em 25 de agosto - Foto: Miva Filho

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) emitiu um alerta à população para reforçar os estoques de sangue até o dia 23 de agosto.

O pedido ocorre devido à implantação do novo Sistema SBS WEB, que promete mais modernidade e eficiência, mas exige ajustes internos que podem impactar o atendimento aos doadores e a liberação de resultados laboratoriais.

Leia também

• Alepe e Hemope unem forças em campanha de doação de sangue

• INCA: doação voluntária de sangue é essencial ao tratamento oncológico

• Dia Mundial do Doador de Sangue: uma única doação pode salvar 3 vidas

De acordo com a instituição, o período de transição e treinamento para adaptação ao novo sistema vai de 25 de agosto a 12 de setembro.

Nesse intervalo, é essencial que os estoques se mantenham em níveis seguros para não comprometer a assistência a pacientes que dependem de transfusões.

O Hemope reforça que os doadores devem agendar previamente sua doação pelo telefone 0800 081 1535, o que garante mais agilidade e organização durante o processo.

A Fundação lembra ainda que doar sangue é um ato solidário que salva vidas e, neste momento, torna-se ainda mais urgente para atravessar a fase de modernização sem riscos ao atendimento hospitalar.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter