Hemope incentiva mobilização para doação de medula óssea

A Fundação Hemope realizou um evento, na manhã desta terça-feira (12), um evento que faz alusão ao mês da mobilização mundial para doação de medula óssea. O encontro aconteceu na presença de doadores cadastrados no banco do Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome). A ação também visa estimular a adesão de novos candidatos para o registro nacional. Lembrado em 52 países, o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea é celebrado no dia 17 de setembro.

Atualmente, Pernambuco conta com mais de 165 mil doadores cadastrados no REDOME, e a expectativa, com o mês alusivo, é aumentar cada vez mais esse número, fazendo com que mais pessoas estejam em condições de salvar vidas.

Critérios para ser doador

Para se tornar um doador de medula óssea, as condições são simples: é necessário estar bem de saúde, não apresentar qualquer doença infecciosa ou incapacitante, ter idade entre 18 e 35 anos. Para o cadastro no banco do Redome, é necessário procurar o Hemocentro Recife, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, portando documento oficial com foto, além de participar de uma pequena palestra para tirar as dúvidas sobre o assunto, realizada momentos antes do cadastro.

Sabendo que a doação de medula óssea significa a possibilidade de ajudar pessoas com doenças críticas do sangue como leucemias e anemias graves, a presidente do Hemope, Raquel Teixeira, comentou sobre o evento e ressaltou que é importante haver uma grande quantidade de doadores.

“A compatibilidade entre um doador e um receptor é extremamente importante e ao mesmo tempo difícil de ser encontrada. Daí a importância das campanhas e das doações de medula óssea, pois quanto maior o número de doadores registrados, maior será a chance de encontrar um receptor correspondente. É uma oportunidade de fazer a diferença e oferecer esperança a pacientes em situações críticas”, informou.

A coordenadora de cadastro de doador de medula do Hemope, Josiete Tavares, traduz a importância da data e de se tornar um incentivador da causa.

"Ser um doador de medula traz uma solidariedade expressa pelo gesto nobre e honroso para quem precisa de uma nova medula para continuar a viver. Hoje, a Fundação trouxe alguns doadores que foram compatíveis e doaram medula óssea para incentivar outros candidatos", afirma a coordenadora.

O Dia do Doador de Medula Óssea foi criado pela World Marrow Donor Association para celebrar o marco alcançado de 25 milhões de doadores de medula no mundo. Hoje é uma manifestação de gratidão a mais de 40 milhões de doadores cadastrados nos diferentes países, que dispõe de um banco de dados para encontrar um doador de medula não aparentado.



