Folia Hemope inicia campanha de doação de sangue para o Carnaval 2026 com frevo e convite à solidariedade Atividades vão até o dia 13 de fevereiro e têm caráter preventivo para garantir a segurança durante a folia

“Sou doador, com muito amor.” A música-tema da campanha de doação de sangue da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) representa como um simples gesto de gentileza e altruísmo pode significar tanto para a vida de outras pessoas.



Com a abertura de ações voltadas para o Carnaval 2026 nesta terça-feira (13), a sede da instituição, localizada no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife, teve uma manhã animada pelos artistas Getúlio Cavalcanti, Nena Queiroga, Ed Carlos, Almir Rouche e Marrom Brasileiro.



Além deles, também estiveram presentes o grupo lírico O Bonde Bloco, os passistas da Cia Brasil por Dança e a Orquestra Paranampuká, que alegraram o público com canções carnavalescas.

As atividades, que vão até o dia 13 de fevereiro, têm caráter preventivo para garantir a segurança durante a folia, período em que a demanda por estoques de sangue tende a aumentar. As doações recebidas pelo Hemope dão suporte aos hospitais públicas de Pernambuco antes, durante e após os dias de Carnaval.

Raquel Santana, presidente do Hemope, chamou as pessoas que estão elegíveis a serem doadoras a participarem da campanha solidária.



"A gente tá aqui iniciando a campanha de carnaval do Hemope, começando dia 13 de janeiro até o 13 de fevereiro, período em que a gente tá chamando os doadores e aquelas pessoas que ainda não são doadoras, mas que podem ser a partir dos 16 anos até os 60 anos de idade, possam iniciar o seu processo de doação para virem ao hemocentro o mais próximo para fazer parte dessa campanha", contou.



Para doar sangue na instituição, os interessados devem levar um documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos (menores de idade precisam de autorização e presença dos pais no momento da doação), pesar ao menos 50 quilos, estar em boas condições de saúde, e ter uma alimentação e sono adequados.

Certos grupos, como mulheres grávidas, pessoas com sintomas de viroses ou que tenham realizado procedimentos como tatuagens, micropigmentação ou consumido bebidas alcoólicas recentemente, são temporariamente impedidos de doar.

Josinete Gomes, supervisora de captação do Hemope, ainda lembrou que os estoques das emergências precisam estar disponíveis em caso de necessidade.

"A campanha do Hemope é uma campanha que já é tradicional, assim como o Carnaval de Pernambuco. O nosso momento agora é de proclamar e convocar o pernambucano para que ele venha até o Hemope e participe dessa campanha antes do Carnaval. Nós precisamos mobilizar os estoques das emergências, além das cirurgias que ocorrem também nesse período", afirmou.

Caso os interessados desejem agendar a sua doação no Hemope, o telefone 0800-081-1535 está disponível para contato. No Recife, a instituição está aberta de segunda-feira à sábado, das 7h15 às 18h30, na Rua Joaquim Nabuco, no bairro das Graças.



O cantor Almir Rouche também esteve presente na ação e convidou o público a participar do momento.



"Hoje tem alguém lá precisando, amanhã pode ser eu, pode ser você. Então, venham pro Hemope, vamos fazer a parte da gente, vamos doar sangue, vamos doar vida, porque de vida todos nós precisamos", falou o artista.



O entregador de aplicativo Rafael Silva foi uma das pessoas que doou sangue no Hemope na manhã desta terça.



Para ele, a atitude foi motivada pela necessidade de uma amiga que está internada em um hospital no Recife, precisando de doações de sangue.

"Chamei algumas pessoas, alguns amigos e família e estamos doando hoje primeiramente para essa pessoa, mas sempre é bom a gente vir doando. Com uma bolsa de sangue a gente pode salvar muito mais vidas, duas, três, dependendo da situação de cada um. Então, por isso que cada um tem a consciência de vir para doar, para amar o próximo, que sempre é bom a gente amar o próximo para a gente ser amado", disse Rafael.

Orquestras, passistas e blocos líricos alegraram o Hemope, nas Graças, na manhã desta terça-feira (13). Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco

Raquel Santana, presidente da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope). Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco

O cantor Almir Rouche participou da abertura da campanha de Carnaval 2026 do Hemope. Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco

Os cantores Nena Queiroga, Almir Rouche, Edy Carlos, Getúlio Cavalcanti posam com Raquel Santana, presidente do Hemope e Zilda Cavalcanti, secretária de Saúde do Governo de Pernambuco. Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco

Campanha incentiva a doação de sangue até o Carnaval 2026, período em que a demanda pelos estoques tende a aumentar. Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco

Uma única doação de sangue pode salvar até quatro vidas. Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco

Outras ações

Além da abertura oficial, a campanha de Carnaval do Hemope realizará uma série de ações ao longo dos meses de janeiro e fevereiro.



Com mobilizações internas e externas, visitas especiais e atividades de sensibilização, o objetivo da ação é incentivar a doação de sangue e fortalecer os estoques para o período que antecede, acontece e sucede o Carnaval.

Confira a programação:

20 de janeiro (terça-feira) – Encontro de Mascotes do Futebol Pernambucano com o Hemopinho, na Fundação Hemope, às 8h30, com a participação confirmada dos mascotes do Náutico, Sport e Santa Cruz.

23 e 24 de janeiro (sexta e sábado) – Coleta Externa em Olinda, no Shopping Patteo, a partir das 8h30, com a participação dos blocos Damas e Valetes, Calunguinha do Homem da Meia Noite, O Minhocão e Pitombeira dos Quatro Cantos.

29 de janeiro (quinta-feira) – Visita dos foliões do bloco Enquanto Isso na Sala da Justiça e super-heróis ao Hemope.

4 de fevereiro (quarta-feira) – Visita do Rei e da Rainha do Carnaval ao hemocentro.

7 de fevereiro (sábado) – Visita do Galo da Madrugada, com orquestra e diretoria do bloco, em apoio à doação de sangue.

Coletas externas

Como parte fundamental da campanha, o Hemope realizará oito coletas externas, levando toda a sua estrutura de atendimento para diferentes localidades do estado.

A iniciativa pretende facilitar o acesso dos doadores que não conseguem se deslocar até o hemocentro no Recife.

As coletas externas de janeiro serão realizadas nos locais abaixo:

14 de janeiro (quarta-feira) – Hospital Pelópidas Silveira

17 de janeiro (sábado) – Município de Chã Grande

20 de janeiro (terça-feira) – AGU – Advocacia Geral da União (Rua de São Jorge, 240 – próximo à Accenture, Auditório Moinho)

23 e 24 de janeiro (sexta e sábado) – Shopping Patteo Olinda – Uninassau

27 de janeiro (terça-feira) – Município de Ipojuca

30 e 31 de janeiro (sexta e sábado) – Shopping Carpina – Uninassau

