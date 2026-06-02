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Campanha Hemope inicia campanha de incentivo à doação de sangue para o São João; veja detalhes Iniciativa convida a população para fazer a doação de sangue durante o período junino em Pernambuco

Ao som do forró pé-de-serra, a Fundação de Hematologia e Hematoterapia de Pernambuco (Hemope) deu início, na manhã desta terça-feira (2), à sua campanha de São João.

Com o hemocentro repleto de doadores, artistas como Cristina Amaral, César Amaral e o Trio Feira de Mangalo animaram a sede da instituição, que fica localizada no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife.



Em meio ao Junho Vermelho, mês de incentivo à doação de sangue, também é importante prestar atenção no período do São João por ter um aumento significativo da necessidade de demanda de sangue, como explica a presidente do Hemope, Raquel Santana.

“A gente está começando hoje a ação do período junino e começa com uma certa antecedência, porque Pernambuco tem uma das maiores festas e melhores festas juninas do Brasil. Historicamente é um período que a gente tem um aumento da demanda de sangue. Então a gente começa antes para que no momento seja necessário o sangue, a gente fique confortável e consiga atender a população pernambucana”, falou.

Raquel Santana, presidente do Hemope | Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

A vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, também esteve presente na abertura da campanha e representou a governadora Raquel Lyra durante o evento. A gestora aproveitou a ocasião para doar sangue e convidou a população para se juntar a essa causa.



“Esse é um ato de amor. Cada pessoa que doa o sangue pode ajudar a salvar quatro vidas”, afirmou Priscila Krause.

Priscila Krause, vice-governadora de Pernambuco | Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Quem saiu de casa para doar sangue no Hemope foi o policial militar Gabriel Lima. A decisão ocorreu após uma ação voluntária da Polícia Militar de Pernambuco para convidar os profissionais recém-formados a participar desse ato de solidariedade.

“A gente veio aqui fazer essa ação de solidariedade e esse momento gratificante. A doação foi tranquila. É um procedimento bem rápido, simples e não dói nada”, comentou.

Laudevan Pereira foi outro que venceu o medo e fez a doação pela primeira vez para ajudar a esposa e o filho, que têm anemia.



“Minha esposa sempre vem para aqui e sempre queria que eu doasse sangue. Eu sempre tinha medo de doar, mas hoje eu criei coragem de vir doar. Foi bom, eu gostei. Tinha um pouco de medo, mas o medo passou agora”, disse.

Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Como doar sangue no Hemope?

O Hemope está localizado na Rua Joaquim Nabuco, número 171, e está aberto de segunda a sábado, das 7h15 às 18h30.

Para doar sangue na instituição, os interessados devem levar um documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos (menores de idade precisam de autorização e presença dos pais no momento da doação).

Certos grupos, como mulheres grávidas, pessoas com sintomas de viroses ou que tenham realizado procedimentos como tatuagens, micropigmentação ou consumido bebidas alcoólicas recentemente, são temporariamente impedidos de doar.

Caso os interessados desejem agendar a sua doação no Hemope, o telefone 0800-081-1535 está disponível para contato.

Confira quais são os requisitos para poder doar sangue:

Estar em boas condições de saúde;

Ter entre 18 e 60 anos, salvo as exceções descritas abaixo:

Os menores de 18 anos, com idades entre 16 e 17, poderão doar acompanhados dos pais ou um responsável legal, devidamente comprovado;

Candidatos entre 61 e 69 anos, podem doar se já forem doadores do Hemope. Lembrando que o intervalo entre as doações passa a ser de 6 meses;

Apresentar documento oficial com foco, original ou cópia autenticada;

Não pode estar em jejum e deve ter se alimentado nas últimas 4 horas;

Deve ter dormido em torno de 5 horas e ter tido uma boa qualidade de sono;

Evitar ingerir bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas.

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