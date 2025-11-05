A- A+

Doação de medula óssea Hemope incentiva novos cadastros de doadores de medula óssea; veja como se cadastrar Nos últimos meses, o hemocentro observou uma redução no número de novos cadastros

A Fundação Hemope está reforçando as ações de incentivo ao cadastro de doadores voluntários de medula óssea.

A ideia é sensibilizar a população sobre a relevância de participar do Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome). A doação é capaz de tratar mais de 80 doenças, entre elas leucemias, linfomas, anemias graves e imunodeficiências.

Nos últimos meses, o hemocentro observou uma redução no número de novos cadastros.

“Cada novo cadastro representa uma nova esperança para quem aguarda um transplante. A compatibilidade é rara, e quanto maior o número de voluntários, maiores as chances de encontrar um doador compatível”, explicou a coordenadora do Cadastro de Doadores de Medula, Josiete Tavares.

Para se cadastrar, basta doar uma pequena amostra de sangue — cerca de 5 ml — para análise de compatibilidade genética. Os dados permanecem registrados no banco nacional até que o voluntário complete 60 anos e, se houver compatibilidade, ele será contatado para confirmar a doação.

A probabilidade de compatibilidade entre doador e paciente é baixa — em média, 1 a cada 100 mil pessoas —, o que torna fundamental ampliar o número de voluntários.

“Quando o doador ideal não é encontrado na família, recorremos aos bancos de dados nacionais e internacionais. Por isso, manter o cadastro ativo e atualizado é tão importante”, explicou Josiete.

O Hemope reforça que todo o processo é conduzido com segurança e acolhimento.

“A doação de medula óssea é um gesto de empatia que pode mudar destinos e precisa ser feita com responsabilidade e carinho”, destacou o médico residente Gabriel Fernandes.

Podem se cadastrar pessoas entre 18 e 35 anos, em boas condições de saúde e com documento oficial com foto. O cadastro é realizado no Hemope Recife, na Rua Joaquim Nabuco, 171, nas Graças, de segunda a sábado, das 8h às 16h e em unidades da hemorrede Caruaru, Petrolina, Garanhuns, Salgueiro, Serra Talhada, Arcoverde e Ouricuri.

Para mais informações ou agendamentos, basta entrar em contato com o hemocentro pelo 0800 081 1535.

Com informações da assessoria



