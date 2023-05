A- A+

SAÚDE Hemope promove ação para doação de sangue no Shopping Guararapes a partir desta sexta (26) A meta da organização é alcançar 100 doadores durante a campanha

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) promoverá, desta sexta-feira (26) ao sábado (27), uma campanha para doação de sangue no Shopping Guararapes , no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife.

A ação ocorrerá no corredor da Riachuelo das 9h às 12h e das 13h30 às 16h, horário de maior fluxo de clientes e funcionários no shopping. A iniciativa surge como uma resposta à baixa de 30% no estoque de sangue, causada pela pandemia de Covid-19. A meta da organização é alcançar 100 doadores durante a campanha.

Para participar da campanha e se cadastrar como doador de sangue, é necessário apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19, seguindo as diretrizes de saúde e segurança. Além disso, os voluntários devem estar usando máscara e portar um documento físico de identificação com foto.

Menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável e trazer uma cópia autenticada do documento de identidade.

Além disso, é importante que o doador:

Esteja descansado ;

; Não tenha ingerido bebidas alcoólicas nas úlitimas 12 horas;

nas úlitimas 12 horas; Não tenha fumado nas três horas anteriores e posteriores à doação;

nas três horas anteriores e posteriores à doação; Não esteja em jejum ;

; Tenha no mínimo 50 kg ;

; Não ter apresentado sintomas de gripe, resfriado ou COVID-19 nos últimos 15 dias.

Veja também

Folha Pet Ferreira Costa sedia evento de adoção de pets do Abrigo Seu Alberto neste sábado (27)