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Doação de Sangue Hemope promove ações de coleta externa de sangue durante todo o mês de agosto Campanha passará por sete localidades de Pernambuco ao longo de agosto; confira datas, locais e quem pode doar sangue

A partir deste sábado (1º), a Fundação de Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) inicia uma série de ações de coleta externa de sangue abertas ao público durante todo o mês de agosto.

As campanhas serão realizadas nos municípios de Feira Nova, na Zona da Mata; Surubim, no Agreste; e Cabo de Santo Agostinho e Recife, na Região Metropolitana do Recife.

Feira Nova será a primeira cidade a receber a ação. Neste sábado (1º), a coleta será realizada na Escola Municipal João Murilo de Oliveira, em dois turnos: das 9h às 12h e das 13h às 15h.

Na sequência, outras cidades também receberão as ações de coleta. Confira o cronograma:

7 e 8 de agosto – Surubim (Escola Municipal Lourenço Ramos);

11 de agosto – Cabo de Santo Agostinho (Câmara de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho);

14 de agosto – Recife, bairro de Tejipió (Escola São Jorge);

18 de agosto – Recife (Hall da Biblioteca da Alepe);

22 de agosto – São Vicente Férrer (Erem Coronel João Francisco);

25 de agosto – Paulista (Uninassau Paulista – Bloco B);

27 de agosto – Jaboatão dos Guararapes, bairro de Piedade (Faculdade Afya).

De acordo com a instituição, horários e os locais das coletas podem sofrer alterações. Por isso, os interessados devem acompanhar as atualizações pelos canais oficiais do órgão.

Quem pode doar sangue?

De acordo com o Hemope, pessoas com idade entre 16 e 69 anos podem doar sangue, desde que estejam em boas condições de saúde e apresentem um documento oficial com foto, original ou em versão digital. No caso da primeira doação, o limite de idade é de 60 anos.

Adolescentes de 16 e 17 anos somente podem doar mediante autorização e acompanhamento dos pais ou responsáveis legais.

Além disso, é recomendado ter dormido pelo menos cinco horas na noite anterior, estar bem alimentado e não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem a coleta.

Recomendações

O Hemope informa que pessoas que realizaram tatuagem, maquiagem definitiva ou micropigmentação só podem doar sangue após 12 meses do procedimento.

Esse prazo pode ser reduzido para seis meses, desde que o candidato apresente o registro do estúdio na Vigilância Sanitária e a nota fiscal ou recibo do estabelecimento, comprovando a data da realização do procedimento.

Já para quem realizou procedimentos estéticos, como aplicação de botox (toxina botulínica), eletrólise, carboxiterapia, mesoterapia, preenchimento com colágeno ou ácido hialurônico e peeling, o intervalo necessário para a doação é de três meses.

O Hemope também orienta que fumantes evitem fumar por, pelo menos, duas horas após a doação de sangue.

Outras recomendações podem ser consultadas na página oficial do Hemope.

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