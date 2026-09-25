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Doação Hemope promove campanha de coleta sanguínea no HPS entre os dias 29 e 30 de setembro A ação acontece no prédio administrativo do hospital, a partir das 8h30

O Hospital Pelópidas Silveira (HPS) recebe, nos dias 29 e 30 de setembro, mais uma coleta de sangue promovida pela Fundação Hemope.

A coleta acontece das 8h30 às 12h e das 13h às 16h, no prédio administrativo do hospital, localizado na BR-232, km 6, no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife.

A mobilização tem como objetivo contribuir para a reposição dos estoques de sangue do Hemope, diante da demanda permanente por hemocomponentes na rede de saúde, além de reforçar a preparação para o período de fim de ano, quando historicamente há necessidade de atenção especial aos estoques.

Todos os tipos sanguíneos são necessários, e uma única doação pode beneficiar até quatro pessoas.

“A doação voluntária de sangue é fundamental para a reposição dos estoques e para a manutenção do atendimento à população em toda a rede de saúde”, destacou a supervisora de Captação de Doadores de Sangue do Hemope, Josinete Gomes.

Quem pode doar

Podem participar pessoas com 18 a 60 anos. Jovens de 16 e 17 anos também podem doar, desde que acompanhados dos pais ou de responsável legal.

Pessoas entre 61 e 69 anos podem realizar a doação caso já sejam doadoras de sangue.

Também é necessário apresentar documento oficial com foto, pesar mais de 50 quilos, estar alimentado e ter dormido bem por, pelo menos, seis horas.

Entre as situações que impedem temporariamente a doação estão o consumo de bebida alcoólica nas últimas 12 horas, a realização de tatuagem nos últimos 12 meses e a apresentação de sintomas gripais nos últimos 15 dias.

Outras dúvidas sobre os critérios para doação podem ser esclarecidas pelo Disque-Doação do Hemope: 0800-081-1535.

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