CAMPANHA Hemope promove evento em alusão ao Dia Mundial da Hemofilia, nesta quarta-feira (17) Com o tema "Acesso Equitativo para Todos", o evento faz parte do compromisso de conscientização e avanço no tratamento da hemofilia

Nesta quarta-feira, dia 17 de abril, a Fundação de Hemoterapia e Hematologia de Pernambuco (Hempe), em parceria com a Associação Brasileira de Pessoas com Hemofilia (ABRAPHEM), vai realizar evento em alusão ao Dia Mundial da Hemofilia, a partir das 9h, no Auditório Luiz Gonzaga dos Santos, localizado no segundo andar do Hemocentro Recife, que fica no bairro das Graças, Zona Norte do Recife.

Com o tema "Acesso Equitativo para Todos", o evento faz parte do compromisso de conscientização e avanço no tratamento da hemofilia, doença genético-hereditária que provoca desordem no mecanismo de coagulação do sangue. O dia tem como objetivo reunir profissionais do Hemope, portadores de hemofilia e seus familiares, que são pacientes da unidade de saúde para uma manhã dedicada à troca de conhecimentos e experiências.

A diretora de hematologia do Hemope, Aureli Machado, apresentará os avanços recentes no tratamento de distúrbios hemorrágicos, como a hemofilia, enquanto a equipe multiprofissional do Hospital de Hematologia oferecerá suporte e orientação aos participantes. Além disso, reconhecendo a importância de apoiar não apenas os pacientes, mas também suas famílias, haverá atividades recreativas planejadas para as crianças presentes.

“Este encontro não apenas representa uma oportunidade de aprendizado e troca de informações, mas também um momento de solidariedade e união em torno de uma causa comum. Ao promover o acesso justo ao tratamento e apoio para todos os afetados pela hemofilia, reafirmamos nosso compromisso com a melhoria contínua da qualidade de vida dos nossos pacientes, e consequentemente, de suas famílias”, ressaltou Aureli.

DIA MUNDIAL DA HEMOFILIA

O dia 17 de abril é uma ocasião que reconhece os desafios enfrentados por aqueles que vivem com a condição e destaca os progressos médicos significativos alcançados ao longo dos anos.

Atualmente, o Hemope atende 465 pacientes com hemofilia tipo A e 101 do tipo B. Segundo o perfil das coagulopatias hereditárias, o Brasil possui 13.618 hemofílicos. Pernambuco é a sexta maior população no país.

