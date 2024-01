Hemope realiza campanha de doação de sangue em Olinda nesta sexta-feira (12)

A- A+

Em parceria com a Prefeitura de Olinda, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope), promove mais uma coleta externa com o objetivo de reforçar os estoques para o Carnaval 2024. A ação será realizada na sexta (12) e sábado (13), no horário das 09h às 12h e das 13h às 16h, na Uninassau Olinda, localizada no Shopping Patteo.

O Hemope espera, por dia, cerca de 100 candidatos para fazer a doação de sangue. Para entrar no clima do carnaval, o cantor Ed Carlos, o Bloco Lírico Damas e Valete, o Bloco Lírico Eu Quero Mais e a Cia Frevança de Dança também estão confirmados para animar os dois dias de evento.

Com os estoques baixos de todos os tipos sanguíneos, o objetivo da ação é garantir estoque de sangue para o período carnavalesco. “Sabemos que o carnaval é um período festivo, de alegria e união. Porém, além da diminuição das doações por causa das festas, também há um aumento da demanda e precisamos estar preparados para garantir atendimento à população. Por isso, estamos felizes por essa coleta, que ajudará a alcançar o maior número de doadores para aumentar nosso estoque", ressaltou a presidente do Hemope, Raquel Santana.

Para mais informações, a população deve procurar a equipe do Hemope, no local da coleta informado acima ou pelo telefone 0800 081 1535.



Confira abaixo as condições para ser doador:

- Pode doar até os 69 anos (desde que a primeira doação tenha sido feita até os 60 anos, 11 meses e 29 dias);

- Menores de idade de 16 a 17 anos (desde que haja a presença do responsável legal, consentindo formalmente a doação do menor de idade, a cada doação, bem como apresentar originais e xerox de RG e CPF).

- Peso superior a 50kg;

- Gozar de boa saúde;

- Ter dormido bem nas últimas 6h;

- Alimentar-se normalmente, evitando comidas gordurosas (não ir em jejum);

- Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas;



Não devem doar:

- Gripe deve-se aguardar 15 dias.

- Gravidez, 90 dias após parto normal e 180 dias após cesariana.

- Amamentação (se o parto ocorreu há menos de 12 meses).

- Ingestão de bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem a doação.

- Endoscopia nos últimos seis meses.

- Quando não usar preservativo com parceiros ocasionais ou desconhecidos (aguardar 12 meses).



Veja também

MUNDO Equador anuncia plano para deportar presos estrangeiros e Colômbia reage: "Decisão unilateral"