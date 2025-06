A- A+

PERNAMBUCO Hemope realiza programação especial em celebração ao Dia Mundial do Doador de Sangue Evento acontece nesta segunda (16), a partir das 9h, na sede da instituição

A Fundação Hemope irá promover, nesta segunda-feira (16), a partir das 9h, uma programação especial em homenagem ao Dia Mundial do Doador de Sangue. A ação acontece na sede da instituição, localizada no bairro das Graças, no Recife.

O evento, que marca o encerramento da campanha de São João, contará com atrações musicais e manifestação da cultura. Entre as atrações, está o cantor Jorge Neto, a cantora Aninha e o Bloco Carnavalesco Lírico.

Durante o evento, os doadores serão homenageados de forma simbólica, representando todos que ajudam a manter os estoques de sangue e garantir o atendimento de pacientes em todo o estado de Pernambuco.

Serviço:

Local: Fundação Hemope – Rua Joaquim Nabuco, 171, Graças – Recife/PE

Data: 16 de junho de 2025 (segunda-feira)

Horário: 9h

Atrações: Jorge Neto, Aninha e o Bonde Bloco Carnavalesco Lírico

