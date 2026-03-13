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Saúde Hemope recebe homenagem em Brasília durante reunião da Hemorrede Pública Nacional Hemocentro pernambucano foi reconhecido por sua trajetória como o primeiro do Brasil em ação promovida pelo Ministério da Saúde

A Fundação Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) recebeu uma homenagem durante a 1ª Reunião da Hemorrede Pública Nacional, promovida pelo Ministério da Saúde, em Brasília, nessa quinta-feira (12).



Na ocasião, o hemocentro pernambucano foi reconhecido por sua trajetória como o primeiro do Brasil, sendo considerado pioneiro na segurança transfusional e referência na formação de profissionais de hemoterapia de todo o país.

A programação da reunião segue até esta sexta-feira (13) e vai abordar temas estratégicos como a organização da hemorrede brasileira, os desafios para ampliação da doação voluntária de sangue, inovação tecnológica, financiamento e sustentabilidade dos serviços de hemoterapia.

Durante o momento, o Hemope está sendo representado pela presidente Raquel Santana, e pela gerente do hemocentro, Ana Sena.



O encontro tem o intuito de reunir gestores e especialistas de diferentes estados para discutir estratégias de fortalecimento da política do sangue no Sistema Único de Saúde (SUS).



Além disso, a reunião também integra as comemorações pelos 25 anos da Política Nacional de Sangue, Componentes e Hemoderivados.

Para a presidente da Fundação Hemope, Raquel Santana, a homenagem representa um reconhecimento do esforço e dedicação de anos de trabalho de todos que fazem o Hemope.

“Receber esse reconhecimento em um encontro que reúne representantes de todo o país é motivo de grande orgulho para todos que fazem o Hemope. Essa homenagem reforça a importância do trabalho desenvolvido ao longo de décadas em Pernambuco e o compromisso de todos com a segurança transfusional, a qualificação dos profissionais e o fortalecimento da hemorrede pública brasileira”, afirmou a gestora.

O evento contou com a presença de integrantes da hemorrede de todos os estados brasileiros e de autoridades do Ministério da Saúde, como o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o secretário de Atenção Especializada à Saúde, Mozart Sales, o diretor de Assistência à Saúde, Arthur Melo, e a coordenadora-geral de Sangue e Hemoderivados, Luciana Melo.

Também estiveram presentes integrantes da Hemobrás, além de pacientes com hemofilia e de outras instituições ligadas à área.



Com informações da assessoria.

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