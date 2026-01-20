A- A+

Solidariedade Hemope recebe mascotes do Náutico e do Santa Cruz para conscientização sobre doação de sangue Ação faz parte da campanha da instituição para o Carnaval 2026, que vai até o dia 13 de fevereiro

A rivalidade fica apenas dentro de campo para que a solidariedade fale mais alto. Com essa ideia, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope), localizada no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife, reuniu os mascotes do Náutico e do Santa Cruz na manhã desta terça-feira (20).



A ação faz parte da campanha para o Carnaval 2026, que tem o objetivo de conscientizar e incentivar a população a doar sangue para o período da folia, quando a demanda por estoques de sangue tende a crescer.



As atividades vão até o dia 13 de fevereiro e têm caráter preventivo para garantir a segurança durante a folia. As doações recebidas pelo Hemope dão suporte aos hospitais públicos de Pernambuco antes, durante e após os dias de Carnaval.

Além do Timbu e da Cobra Coral, também participaram da iniciativa o Hemopinho, mascote do Hemope, e o Zé Gotinha.

Para Josinete Gomes, supervisora de captação do Hemope, é importante que os torcedores compareçam aos hemocentros e participem de campanhas de doação de sangue.

"Recebemos os mascotes dos times e o Hemopinho, com o intuito de chamar os torcedores, lembrando que a rivalidade é dentro do campo, mas fora dela o que vai prevalecer é a solidariedade. Venham doar sangue, participem dessa campanha, porque sem sangue nós não temos como atender as demandas das emergências", convidou a gestora.

Após um momento que contou com a presença da Orquestra Litoral, que tocou músicas carnavalescas e animou a manhã do público, os mascotes seguiram até o ambulatório e as enfermarias, onde alegraram os doadores e os pacientes internados na instituição.

Quem gostou da visita especial foi Kauan Henrique, de 17 anos. Ele é paciente do Hemope e torcedor fanático do Santa Cruz.

"Eu achei muito legal, fiquei muito feliz de ter recebido a Cobra aqui. Eu não esperava, realmente não esperava e adorei muito a surpresa. Deu um ânimo porque, querendo ou não, você fica aqui meio isolado e fica cabisbaixo. Aí você tem esse apoio da torcida e dos mascotes, é muito gratificante", falou.

Já Getúlio Santos, que trabalha no suporte de informática do Hemope e torce pelo Sport, não acredita em rivalidade quando o assunto é doar sangue e salvar vidas.



Durante a manhã, ele dançou com os mascotes Timbu e Cobra Coral, provando que a competição está presente apenas dentro das quatro linhas.



"Na minha concepção, não existe rivalidade entre Sport, Náutico e Santa Cruz, porque todos fazem parte do Nordeste. Por isso estamos aqui reunidos na campanha carnavalesca [do Hemope] para arrecadar bolsas de sangue, não existe rivalidade", disse.

Para doar sangue na instituição, os interessados devem levar um documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos. No caso dos menores de idade, eles precisam de autorização e presença dos pais no momento da doação.



Também é necessário que os doadores pesem ao menos 50 quilos, estejam em boas condições de saúde e tenham tido uma alimentação e sono adequados nos últimos dias.

Certos grupos, como mulheres grávidas, pessoas com sintomas de viroses ou que tenham realizado procedimentos como tatuagens, micropigmentação ou consumido bebidas alcoólicas recentemente, são temporariamente impedidos de doar.

Caso os interessados desejem agendar a sua doação no Hemope, o telefone 0800-081-1535 está disponível para contato.

No Recife, a instituição está aberta de segunda-feira a sábado, das 7h15 às 18h30, na Rua Joaquim Nabuco, no bairro das Graças.

