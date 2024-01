A- A+

CARNAVAL DO HEMOPE Doação de Sangue: Hemope recebe visita de super-heróis solidários para aumentar estoque no Carnaval Ação faz parte da campanha de Carnaval do Hemope para o aumento do estoque de sangue do centro, que segue em nível crítico

Nesta terça-feira (23), a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) recebeu a visita do grupo de super-heróis solidários do bloco “Enquanto Isso na Sala da Justiça”. A Orquestra do Maestro Macaíba também se apresentou para as pessoas que compareceram ao hemocentro, localizado no bairro das Graças, Zona Norte do Recife, com muito frevo e descontração.

A ação faz parte da campanha de Carnaval do Hemope para o aumento do estoque de sangue do centro, que segue em nível crítico após as festas de Ano Novo, quando houve porcas doações.

"A gente está aqui em uma campanha muito especial, que traz os super-heróis voluntários em clima de Carnaval, para compor a nossa campanha festiva. Nós queremos aumentar o número de doadores em pelo menos mais 100 pessoas por dia durante a campanha, ou seja, passar de 250 para 350 doadores, para que possamos ajudar as pessoas. Nós estamos em nível crítico em todos os tipos sanguíneos e aguardamos a ajuda do pernambucano", explicou a supervisora de captação de doadores de sangue do Hemope, Josinete Gomes.

A ação voltada para o carnaval 2024 do Hemope teve início no último dia 9 de janeiro e segue até o dia 9 de fevereiro. Durante esse período, o Hemocentro Recife espera aumentar o número de doações em 20%.

Doar para salvar vidas

Um dos doadores que compareceu ao hemocentro na manhã desta terça-feira foi o professor aposentado José Hilton de Cantalice, de 59 anos. Ele doa no Hemope desde 1991, antes como doadores de sangue e, atualmente, de plaquetas. "Eu passei a doar plaquetas porque as doações podem ser feitas a cada 30 dias, enquanto as doações de sangue podem ser feitas apenas a cada 90 dias. Eu queria ajudar mais pessoas, por isso estou aqui. Com o Carnaval chegando, em um período que tem muita festa e, também, acidentes, é importante uma ação desse tipo. Doar sangue significa salvar vidas", disse.

Outra pessoa que compareceu ao local foi o motorista Walter Peixoto de Melo, 56 anos e também tinha como objetivo ajudar mais pessoas. "Já é a minha vigésima doação. Passei um período de um ano sem doar, mas agora estou voltando. Nessa campanha de Carnaval, aproveitei para vir e fazer minha parte", afirmou o doador.



Caravana de Igarassu

Para entrar no clima de folia, os super-heróis foram transportados para o Hemope em ônibus decorativo de carnaval. Além deles, o transporte conduziu também doze candidatos à doação de sangue vindos da cidade de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

"A gente vê esse momento para doações de sangue no Carnaval como muito importantes para a população, e por isso organizamos o ônibus juntamente com a prefeitura. Doar sangue nesse momento significa salvar vidas, por isso que a população precisa atender a esse pedido", disse a secretária executiva de articulação social de Igarassu, Nadja Rocha.

"Já doei em outras oportunidades e é um privilégio poder voltar. A gente veio de longe, de Igarassu, mas valeu a pena, porque estamos doando vidas quando doamos sangue", completou o doador Ednaldo Correia dos Santos, autônomo de 50 anos.

A ação só foi possível através de uma parceria entre o Hemope e a Conorte, consórcio de ônibus que atua em Igarassu. "A nossa parceria vem de 2021 e essa não é a primeira vez que trazemos o bloco dos super-heróis. É importante trazer alegria e descontração nesse momento de doação também, o que é uma representação do que estamos procurando", explicou o diretor de operações do Conorte, Diego Benevides.

Para agendar os serviços da Conorte, é necessário estar em um grupo de até 15 pessoas, através dos números 0800-6060-926 e (81) 34334576 (WhatsApp). A empresa disponibiliza um ônibus para trazer voluntários para doar sangue no hemocentro do Hemope.

Requisitos para doação

Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos e ter mais de 50kg. Para os menores de 18 anos, é necessário autorização e acompanhamento de um responsável durante a doação.

No caso de maiores de 60 anos que queiram realizar a doação pela primeira vez, a iniciativa deve ser aprovada por um médico. Veja mais instruções abaixo:

- Estar descansado;

- Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas;

- Não ter fumado nas três horas anteriores e posteriores à doação;

- Não estar em jejum;

- Ter no mínimo 50 kg;

- Não ter apresentado sintomas de gripe, resfriado ou Covid-19 nos últimos 15 dias.

O Hemocentro Recife funciona de segunda a sábado, das 7h15 às 18h30. Para agendar a doação, o número é o 0800-081-1535. O local também atende por demanda espontânea.

